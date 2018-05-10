22:08
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Американская звезда Бет Харт приедет в Украину с единственным концертом

76 Читати новину українською
Бет Харт
Бет Харт "зажигает"на сцене / Wikimedia

Приятная новость для украинских любителей музыки: 6 декабря в Киеве состоится концерт Бет Харт – великой американской певицы и автора песен, номинантки на престижные премии Grammy и Blues Music Award.

Бет Харт называют новой королевой блюза и часто сравнивают с великой Дженис Джоплин, роль которой она с успехом исполняла в знаменитом бродвейском мюзикле Love, Janis!

Читайте также: Британцы назвали лучшую песню в истории их музыки

Выступление американки в Киеве станет единственным в Украине во время ее мирового тура, который проходит с огромным успехом – в Лондоне и Торонто, аншлаги на концертах, восторженные отзывы прессы.

В Бет Харт такой настойчивый и сильный блюз-роковый голос, что он может просто прибить вас к стене,
– пишет The Times.

Действительно, в Бет Харт уникальный голос с удивительным тембром и огромным вокальным диапазоном. Ее фирменные жанры – рок, блюз, соул и джаз. Она может петь и как оторвана рокерша, и как искусная соул-исполнительница, она постоянно импровизирует, в зависимости от настроения зала.

Но все – и критика, и публика, считают главными достижениями Бет Харт ее живые выступления, каждое из которых становится неповторимым и незабываемым.

Beth Hart – Bang Bang Boom Boom – смотрите видео

Кто такая Бет Харт? Американская певица, музыкант, композитор. Звездный путь начала в 1993 году с популярного телешоу Star Search, в котором она получила титул лучшей вокалистки. После этого было множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные мировые турне. В активе Бет два альбома с Joe Bonamassa, сотрудничество со Слэшем из Guns N 'Roses, Нилом Шоном из Journey, совместные выступления с Тадж Махалом, Джеффом Беком и даже с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для Бет стала работа над пластинкой Bananas группы Deep Purple, на которой, впервые в истории коллектива, Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.

Теги: LifeStyle Музыка Анонс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 36
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 296
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
342
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 520
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1345
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук