Американская звезда Бет Харт приедет в Украину с единственным концертом

Приятная новость для украинских любителей музыки: 6 декабря в Киеве состоится концерт Бет Харт – великой американской певицы и автора песен, номинантки на престижные премии Grammy и Blues Music Award.

Бет Харт называют новой королевой блюза и часто сравнивают с великой Дженис Джоплин, роль которой она с успехом исполняла в знаменитом бродвейском мюзикле Love, Janis!

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Выступление американки в Киеве станет единственным в Украине во время ее мирового тура, который проходит с огромным успехом – в Лондоне и Торонто, аншлаги на концертах, восторженные отзывы прессы.

В Бет Харт такой настойчивый и сильный блюз-роковый голос, что он может просто прибить вас к стене,

– пишет The Times.

Действительно, в Бет Харт уникальный голос с удивительным тембром и огромным вокальным диапазоном. Ее фирменные жанры – рок, блюз, соул и джаз. Она может петь и как оторвана рокерша, и как искусная соул-исполнительница, она постоянно импровизирует, в зависимости от настроения зала.

Но все – и критика, и публика, считают главными достижениями Бет Харт ее живые выступления, каждое из которых становится неповторимым и незабываемым.

Beth Hart – Bang Bang Boom Boom – смотрите видео

Кто такая Бет Харт? Американская певица, музыкант, композитор. Звездный путь начала в 1993 году с популярного телешоу Star Search, в котором она получила титул лучшей вокалистки. После этого было множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные мировые турне. В активе Бет два альбома с Joe Bonamassa, сотрудничество со Слэшем из Guns N 'Roses, Нилом Шоном из Journey, совместные выступления с Тадж Махалом, Джеффом Беком и даже с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для Бет стала работа над пластинкой Bananas группы Deep Purple, на которой, впервые в истории коллектива, Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.