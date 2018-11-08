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      Американская звезда зажгла главную елку в Париже: Джессика Честейн в Galeries Lafayette

      44 Читати новину українською
      Джессика Честейн
      Джессика Честейн / celebmafia.com

      Торжественный вечер, когда в Париже зажигали главную елку, состоялся в среду, 7 ноября. Открытие посетила американская актриса Джессика Честейн. Сезон покупок рождественских подарков официально считается открытым.

      41-летняя актриса зажгла главную елку города в центре Парижа. Открытие состоялось во французском магазине Galeries Lafayette. Счастливая и улыбающаяся Джессика с удовольствием улыбалась на камеры и в очередной раз показала публике, что она в прекрасной форме.

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      Джесіка Честейн

      Джессика Честейн на открытии главной елки в Париже

      Для светского мероприятия актриса выбрала черное бархатное платье от российского модельера Ulyana Sergeenko. Платье длины миди с обнаженными плечами и открытые босоножки в тон на высоких каблуках отлично подчеркнули фигуру Джессики. На ее губах была темная помада, а глаза были подведены черной подводкой. Дополнило образ элегантное бриллиантовое колье, которое сверкало на груди Джессики не хуже Парижской елки.

      Джесіка Честейн

      Джессика Честейн на открытии главной елки в Париже

      Огромная елка засияла яркими красками, а герои в смешных костюмах поспешили к публике поздравлять всех с наступающим Рождеством и Новым годом.

      Джесіка ЧестейнДжессика Честейн на открытии главной елки в Париже

      Фото: celebmafia.com

      Теги: LifeStyle Мода Голливуд
      Источник: 24 канал
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