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Американські криміналісти довели, що протестувальників на Майдані вбивав "Беркут"

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Оприлюднено реконструкцію загибелі трьох активістів Майдану 20 лютого 2014 року (ілюстративне фото)
Оприлюднено реконструкцію загибелі трьох активістів Майдану 20 лютого 2014 року (ілюстративне фото) / Getty Images

Американська компанія SITU Research за допомогою комп'ютерних технологій докладно реконструювала загибель трьох активістів Майдану 20 лютого 2014 року. Її висновки доводять, що протестувальників убивав "Беркут" з барикад на Інститутській вулиці.

Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

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Дослідники використовували відеоархів, зібраний українкою Евеліною Нефертарі, щоб відновити обставини стрілянини. Компанія за допомогою лазерних сканерів створила точну 3D-модель Інститутської вулиці, де відбувалися вбивства, також було вивчено наявні відеозаписи та матеріали судово-медичної експертизи.

Наприклад, убивство Ігоря Дмитрова зафіксували три камери: дві з боку протестувальників, одна – з боку міліції.

Беркут, Майдан, вбивства, протестувальники, Історія

На одному із записів чітко чути звук пострілу та видно падіння активіста. Час, який минув між цими двома подіями, дозволив визначити приблизну відстань стрільця від камери, а комп'ютерне моделювання – точний напрямок, з якого велася стрілянина.

Беркут, Майдан, вбивства, протестувальники, Історія

Беркут, Майдан, вбивства, протестувальники, Історія

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На інших відеозаписах видно не тільки дим від пострілу, але і самого стрільця на міліцейських барикадах саме в тому місці, звідки, за оцінками дослідників, велася стрілянина.

Беркут, Майдан, вбивства, протестувальники, Історія

Беркут, Майдан, вбивства, протестувальники, Історія

Аналогічні висновки були зроблено щодо Андрія Дигдаловича та Юрія Паращука – їх також убили співробітники міліції з барикад.

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У самій компанії свою роботу називають банальною. "Все, що ми намагаємося зробити, – це взяти і так доволі очевидне та зробити його абсолютно чітким, помістивши в простір", – сказав керівник компанії Бред Семюелс.

Повні результати дослідження дивіться на сайті maidan.situplatform.com

Джерело: LB.ua

 

Автор: Блог Медиа
Теги: Жертвы Новости Украины История Публикации Новости США Евромайдан Беркут
Источник: 24 Канал
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