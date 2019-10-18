Американские "Айленды" плывут в Украину

В Одессу отправились первые патрульные катера "Айленд".

Итак, долгожданное событие, а именно, отправка патрульных катеров "Айленд" в Украину, свершилось. Начата транспортировка двух катеров "Старобельск" (P190) и "Славянск" (P191) из США в Одессу. В настоящее время они на борту специализированного судна движутся по Средиземному морю. В Одессу прибудут на следующей неделе.

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Ввод в состав Военно-морских сил Украины катеров типа "Айленд" ожидается в ноябре.

Напомню, что в прошлом месяце в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, прошедших полный курс обучения и подготовки для службы на "Айленд". Торжественное мероприятие было проведено на базе Береговой охраны США в Балтиморе.

Так же стоит упомянуть и про характеристики передаваемых катеров Украине. Патрульные катера типа "Айленд" имеют полное водоизмещение 165 тонн, развивают скорость до 30 узлов, дальность их плаванья превышает 5,3 тыс км, а автономность составляет 5 суток.

Также с них демонтировано вооружение, которое размещалось на катерах в их бытность в составе береговой охраны США, а именно: 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Bushmaster и два 12,7-мм пулемета М2НВ.

Отмечается, что при поступлении на службу в ВМСУ катера получат украинское вооружение. Среди возможных вариантов оснащение катеров – боевой модуль "Катран-М" (БМ-5М01), аналогичный тому, что размещается на МБАК "Гюрза-М" и укомплектованный 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117, 7,62-мм пулеметом КТ-7,62 и 2 ПТРК "Барьер".

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