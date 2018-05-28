Американские дети воссоздали свадебный образ принца Гарри и Меган Маркл для фотосессии

Шестилетний мальчик Эндрю Роберт и семилетняя Найи Отеро, которые только фантазировали о королевской свадьбе, приняли участие в фотосессии. Да, они сыграли принца Гарри и американскую экс-актрису Меган Маркл, которые поженились 19 мая в Виндзоре.

Маленькая невеста Найи Отеро надела интерпретацию свадебного платья "Givenchy" от Esaie Couture, сообщает Reuters.

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"Я думаю, что она (Меган Маркл – 24 Канал) хорошая, и это честь выйти замуж за принца Гарри. А также одеваться, как она", – рассказала девочка во время фотосессии.

Американские дети повторили свадебный образ принца Гарри и Меган Маркл

Свадебное фото принца Гарри и Меган Маркл

В то жк время Эндрю Роберт воплотил бородатого принца Гарри с помощью карандаша для бровей.

Американские дети повторили свадебный образ принца Гарри и Меган Маркл

Смотрите видео, как проходила фотосъемка детей в стиле королевской свадьбы:

Напомним, грандиозная свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке. Среди гостей было много знаменитостей: звезд шоу-бизнеса и спорта.



Уважаемым сюрпризом для Меган Маркл стал подарок от королевы Елизаветы II. Британский монарх в день свадьбы объявила о предоставлении титула супругам – принц Гарри и его избранница стали герцогами Сассекскими. Кроме этого, невеста получила свой королевский герб, на котором изображены символы, обозначающие родную для актрисы Калифорнию.