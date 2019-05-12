12:27
12 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Американские эксперты оценили оружие, которое Путин показал на параде 9 мая

      385 Читати новину українською
      В Stratfor проанализировали оружие, которое Кремль демонстрировал на параде к 9 мая
      В Stratfor проанализировали оружие, которое Кремль демонстрировал на параде к 9 мая / Getty Images

      Москва использует парад 9 мая для того, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Несмотря на уменьшение финансирования вооруженных сил, они до сих пор могут быть серьезной угрозой .

      Россия определила себе цель – модернизировать вооруженные силы, но пока не может ее реализовать, это определили исследователи аналитического центра Stratfor, пишет "Голос Америки".

      Читайте также: В Москве прошел парад к 9 мая с серпами, танками, Лениным и Путиным: фото

      Эксперты проанализировали оружие, которое Кремль показал на параде к 9 мая. Они отмечают, что "снижение цен на нефть сократило поступление России".

      Следовательно, уменьшение расходов на вооруженные силы пришлось на время,"когда российские производители оружия теряют свое конкурентное преимущество в мире".

      С-400 на параде в Москве/ Getty images

      Российская армия насчитывает почти миллион человек и до сих пор остается мощной силой, хоть оборудование – устаревшее, а промышленная база – слабая. Самыми современными в российском арсенале являются системы противовоздушной обороны С-400, скандально известные из-за поставки в Китай, Индию и Турцию.

      Как С-400 благодаря Турции может уничтожить самую дорогую систему вооружения США?
      Программа Joint Strike Fighter – самая дорогая система вооружения всех времен, и американский истребитель F-35 создали именно в ее пределах. Однако Россия может уничтожить мощную американскую программу изнутри, а поспособствует этому Турция. Так, Анкара участвует в программе с привлечением F-35 как партнер. При этом она планирует использовать западный истребитель одновременно с российской системой С-400. Намерения Турции позволят России проникнуть в воздушную оборону альянса и детально осмотреть F-35.

      Они спровоцировали немало споров на международном уровне. Система противовоздушной обороны "Бук" находится на вооружении вооруженных сил России с 1979 года. После модернизации, системы служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь".

      "Бук" 9 мая в Москве/ Getty images

      Мобильная система Ярс РС-24 является улучшенным вариантом "Тополь-М" и может нести ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11000 километров. Исследователи отмечают, что российские вооруженные силы обычно больше полагаются на артиллерию в ведении войны.

      Самоходная гаубица Мста-С является основой подвижного артиллерийского состав России. В то же время артиллерия на основе шасси "Армата" еще в находится в стадии наработки.

      Эксперты отмечают, что танк Т-14 "Армата" является "амбициозным проектом", однако Россия пока не может продвинуть эти модели дальше прототипа и начать их производство.


      Т-14/ Getty images

      Символом модернизации вооруженных сил России называют именно Т-14. Башню танка модернизировали, чтобы позволить экипажу быть изолированными в кабине.

      Мощь России в воздухе добавляют Миг-29 и Су-30М. Впрочем, военные силы России пока не смогли начать производить значительное количество самолетов пятого поколения.


      Миг-29 и Су-30М

      При этом Россия продолжает производить и ремонтировать Ту-160 и Ту-22, несмотря на старую конструкцию. Зато приоритетной Москва считает разработку боевых вертолетов.

      Читайте также: Почему российский истребитель "Су-57" никогда не сможет конкурировать с американским F-35


      Ту-160 и Ту-22

      Отметим, в этом году над Красной площадью стратегическая авиация не пролетала. Воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

      Как в России готовились к параду смотрите видео

       

      blog_ava
      День матери: поздравления для самых дорогих
      сегодня
      4367
      Теги: Новости США Новости политики авиация Оружие Новости России День Победы 9 мая
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сегодня , 12:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 202
      Главные новости 11 мая: отмененный визит адвоката Трампа и ответ Минкульта относительно УПЦ КП
      сегодня , 09:01 Главные новости 11 мая: отмененный визит адвоката Трампа и ответ Минкульта относительно УПЦ КП
      410
      ВПП России катится вниз – быстро и уверенно
      сегодня , 08:51 ВПП России катится вниз – быстро и уверенно
      Злой Одессит 2129
      В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      11 мая , 22:03 В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      Ольга Черненко 3441
      Как живет крымчанка, которой Медведев ответил " Вы держитесь здесь, всего доброго"
      11 мая , 18:40 Как живет крымчанка, которой Медведев ответил " Вы держитесь здесь, всего доброго"
      290
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Чем Трамп оправдывает скандальные решения и как они затронули россиян
       31 января 2017 , 00:12
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук