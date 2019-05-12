Американские эксперты оценили оружие, которое Путин показал на параде 9 мая

Москва использует парад 9 мая для того, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Несмотря на уменьшение финансирования вооруженных сил, они до сих пор могут быть серьезной угрозой .

Россия определила себе цель – модернизировать вооруженные силы, но пока не может ее реализовать, это определили исследователи аналитического центра Stratfor, пишет "Голос Америки".

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Эксперты проанализировали оружие, которое Кремль показал на параде к 9 мая. Они отмечают, что "снижение цен на нефть сократило поступление России".

Следовательно, уменьшение расходов на вооруженные силы пришлось на время,"когда российские производители оружия теряют свое конкурентное преимущество в мире".

С-400 на параде в Москве/ Getty images

Российская армия насчитывает почти миллион человек и до сих пор остается мощной силой, хоть оборудование – устаревшее, а промышленная база – слабая. Самыми современными в российском арсенале являются системы противовоздушной обороны С-400, скандально известные из-за поставки в Китай, Индию и Турцию.

Как С-400 благодаря Турции может уничтожить самую дорогую систему вооружения США?

Программа Joint Strike Fighter – самая дорогая система вооружения всех времен, и американский истребитель F-35 создали именно в ее пределах. Однако Россия может уничтожить мощную американскую программу изнутри, а поспособствует этому Турция. Так, Анкара участвует в программе с привлечением F-35 как партнер. При этом она планирует использовать западный истребитель одновременно с российской системой С-400. Намерения Турции позволят России проникнуть в воздушную оборону альянса и детально осмотреть F-35.

Они спровоцировали немало споров на международном уровне. Система противовоздушной обороны "Бук" находится на вооружении вооруженных сил России с 1979 года. После модернизации, системы служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь".

"Бук" 9 мая в Москве/ Getty images

Мобильная система Ярс РС-24 является улучшенным вариантом "Тополь-М" и может нести ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11000 километров. Исследователи отмечают, что российские вооруженные силы обычно больше полагаются на артиллерию в ведении войны.

Самоходная гаубица Мста-С является основой подвижного артиллерийского состав России. В то же время артиллерия на основе шасси "Армата" еще в находится в стадии наработки.

Эксперты отмечают, что танк Т-14 "Армата" является "амбициозным проектом", однако Россия пока не может продвинуть эти модели дальше прототипа и начать их производство.



Т-14/ Getty images

Символом модернизации вооруженных сил России называют именно Т-14. Башню танка модернизировали, чтобы позволить экипажу быть изолированными в кабине.

Мощь России в воздухе добавляют Миг-29 и Су-30М. Впрочем, военные силы России пока не смогли начать производить значительное количество самолетов пятого поколения.



Миг-29 и Су-30М Миг-29 и Су-30М

При этом Россия продолжает производить и ремонтировать Ту-160 и Ту-22, несмотря на старую конструкцию. Зато приоритетной Москва считает разработку боевых вертолетов.

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Ту-160 и Ту-22 Ту-160 и Ту-22

Отметим, в этом году над Красной площадью стратегическая авиация не пролетала. Воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Как в России готовились к параду смотрите видео