Американские модели купались топлес в океане: пикантные фото
Популярные американские модели Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Хейли Болвин были на совместном отдыхе. Звезды не постеснялись и искупались в океане в одних бикини.
Пикантные фото появились на Instagram-страницах моделей.
Как известно, звездные подруги часто приходят на мероприятия вместе. Поэтому неудивительно, что роскошный отдых они провели в компании друг друга.
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На снимке 22-летняя сестра Ким Кардашян – Кендалл – весело подпрыгивает в зеленых бикини, демонстрируя соблазнительные формы и идеальную талию. Белла Хадид, сняв белый верх купальника, тоже вбегает в океан с двумя подругами. Стройные девушки как будто убегают от камеры в воду.
Мои люди,
– лаконично написала Кендалл Дженнер.
Вероятно, отдых удался моделям, поскольку на снимках они стильно позируют и веселятся. И уже успели даже погрустить за пляжем.
"Проснувшись, не хватает этой чистокровной любви", – призналась Белла Хадид в соцсети.
Миллионы поклонников полюбили пикантные фотографии моделей. Пользователи соцсети не смогли удержать восторга от идеальных форм звезд.