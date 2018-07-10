Американские ученые назвали самый опасный продукт в мире

Газированные напитки с сахарозаменителями, которые считаются диетическими, серьезно повышают риск возникновения инсульта и слабоумия.

Об этом сообщили специалисты Американской ассоциации сердца, передает "Главком".

Они провели исследование, в результате которого выяснили, что самым вредным для человеческого организма продуктом можно считать диетическую газированную воду.

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Употребляя хотя бы одну баночку газировки "без сахара" в день, человек втрое увеличивает свой риск инсульта и в 2,9 раза – риск развития слабоумия,

– утверждают ученые.

А вредная она потому, что вместо сахара в диетическую газированную воду могут добавлять различные искусственные подсластители. В частности, аспартам, который, попадая в организм человека, распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, токсиченые для организма.

Аспартам имеет свойство накапливаться в головном мозге и вызывать аномальную активность его нервных клеток. Кроме того, он дает серьезное токсическую нагрузку на печень и способствует аккумуляции токсичных отложений в кишечном тракте.

Кроме того, газированные напитки содержат кислоту, повышенное содержание которой в организме ведет к быстрому старению, воспалению и разрушению тканей.

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