Американские ученые назвали вещество, которое может обеспечить долголетие

Специфический фермент под названием натрий-калиевый насос участвует в цикле генерации активных форм кислорода (NKAL) и тесно связан с процессом старения.

По словам ученых Университета Маршалла в США, этот биохимический путь может помочь в создании антивозрастных препаратов, сообщает EurekAlert!.

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В ходе исследования, которое длилось около года, они держали лабораторных мышей на "западной диете", которая содержит много жиров (42%) и углеводов (42,7%).

Благодаря этому им удалось сделать признаки старения хорошо заметными, ведь во время диеты в клетках грызунов синтезировалось большое количество кислородных радикалов (соединения, включающие атом кислорода и один или несколько неспаренных электронов).

Поскольку активные формы кислорода способны повредить белки, ДНК и липиды, их избыток в организме вызывает окислительный стресс и гибель клетки.

А у мышей, получавших инъекции pNaKtide – ингибитора пути NKAL (цикл генерации активных форм кислорода), снижалось производство активных форм кислорода – процесс старения замедлялся.

Такие же результаты ученые получили на культурах человеческих фибробластов (клетки соединительной ткани), у которых при стимуляции NKAL увеличивалась экспрессия маркеров старения и степень повреждения органелл. pNaKtide значительно уменьшал выраженность этих признаков.

Поэтому если pNaKtide окажется безопасным для человеческого организма – это вещество может стать основой для антивозрастной терапии.

К слову, исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах установили, что потребление в большом количестве белка снижает риск сердечной недостаточности и продлевает жизнь.

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