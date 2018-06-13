Американские ученые обнародовали новый способ лечения рака

Ученые из Университета Темпл в США разработали новый метод лечения невосприимчивых к традиционной терапии раковых опухолей.

Комбинированный препарат способствует накоплению мутаций в злокачественных клетках, которые затем самоуничтожаются, пишет журнал Cell Reports.

Для лечения злокачественных опухолей с дефицитом BRCA используют препарат Олапариб, который является ингибитором PARP. Но по причине компенсаторных механизмов, возникающих из-за мутации, эффект от лечения длится недолго.

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По словам ученых, одновременное подавление ферментов PARP и RAD52 является более эффективным способом лечения онкозаболеваний.

Исследования над клеточными культурами показали, что ингибитор RAD52 - 6-гидроксил-DL-допа подавляет остаточную репарационную активность в клетках с дефицитом BRCA, обработанных Олапарибом.

Поэтому совместное использование этих препаратов усиливает накопление двухцепочечных разрывов и подавляет рост клеток аденокарциномы. 28 дней лекарственной обработки клетки с дефицитом BRCA полностью погибают. Такой же эффект был продемонстрирован в клеточной линии лейкемии и лимфомы Беркитта.

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