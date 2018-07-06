Американские ученые обнаружили неожиданный вред физических нагрузок

Физические нагрузки могут стать причиной набора лишнего веса – чем больше человек занимается спортом, тем чаще он страдает от избытка веса.

Диетологи из США объяснили, почему может наблюдаться такая закономерность, передает Мaximum.

31% американцев заявили, что регулярное выполнение физических нагрузок не помогает им избавиться от лишнего веса. По мнению специалистов, это может происходить из-за мыслей.

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Ведь занимаясь активностями, люди, которые пытаются похудеть, думают, что им можно больше есть. Это и является причиной набора лишнего веса.

Кроме того, спорт действительно может стать причиной набора веса, ведь во время физической нагрузки идет нешуточный расход энергии, что становится причиной желания съесть больше, чем обычно.

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