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Американские ученые обнаружили новую опасную инфекцию

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Американские ученые обнаружили новую опасную инфекцию
Американские ученые обнаружили новую опасную инфекцию / parazitovnetu

В США у пациента обнаружили новый штамм устойчивых к антибиотикам бактерий, которые являются возбудителями пневмонии и других опасных инфекций.

Об этом рассказали исследователи из Центра резистентности к антибиотикам Эмори, сообщает EurekAlert.

Разновидность бактерий Klebsiella pneumoniae обладает повышенной вирулентностью – способностью заражать организм.

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Изолят этих микроорганизмов проявляет гетерорезистентность к антибиотику колистин. Из-за свей токсичности колистин используется только тогда, когда другие препараты не помогают. Новый штамм также устойчив к широкому спектру антибиотиков группы карбапенемов.

Ученые отмечают, что изолят является первым, который демонстрирует резистентность (устойчивость) к сильному антибиотику и не поддается лечению.

Они продолжат изучать новую разновидность бактерии, чтобы определить, насколько легко она может усилить свою патогенность.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Медицина Новости США исследования Инфекция
Источник: 24 Канал
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