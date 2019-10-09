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      Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Американские Youtube-блоггеры 2 недели путешествовали по Украине: что их поразило и разочаровало

      Сделано в Украине 92 Читати новину українською

      Нам хорошо известны украинские реалии, все плюсы и минусы нашего государства, которые режут сердце. А вот если взглянуть на нашу страну со стороны – скажем, глазами блогеров, которые посетили 94 страны и чьи видео просмотрели сотню миллионов раз. Так, американцы Кара и Нейт пробыли в Украине 2 недели: посетили Киев, Чернобыль, Львов и сняли 7 видео.

      Журналисты 24 канала на основе этих эпизодов составили список факторов, которые влюбляют в Украину или отпугивают от нее.

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      Чем Украина разочаровала

      • Поезда

      Интересно, что это супруги ещ не видел наших электричек или хотя бы плацкартов. Они выбрали самый дорогой СВ-вагон в поезде Киев – Львов, однако чистых полотенец или белья там не нашли.

      Блогерів здивувала брудна постіль у потягах
      Блоггеров удивила грязная постель в поездах

      А чтобы добыть воду в туалете, им пришлось пройти настоящий квест, потому что оказалось, что краны – это всего лишь элемент декора.

      • Английский язык

      "Ай донт спик инглиш" – фраза, которую иностранцы чаще всего слышат в нашей стране. Еще один пункт – люди. Случаются или странные, или не слишком приветливые. Особенно это было заметно в Киеве на Петровке.

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      И это все. За две недели минусов в нашей стране нашлось не так много, а вот плюсов – большой список.

      Чем Украина влюбила в себя блоггеров?

      • Цены

      Вы, наверное, догадались, что на первом месте – цены. Иностранцам в голове не укладывается, как гигантская квартира в центре Киева с сауной и джакузи может стоить меньше 75 долларов в день.

      Во Львове проехать через полгорода – чуть больше двух долларов. А полноценный обед в столовой – 5 долларов и столько же двойной кофе с круассанами.

      Блогери навіть проїхалися львівським тролейбусом
      Американцы даже проехались львовским троллейбусом

      Блогеры добавляют, что они бывали в странах, где еще дешевле, но там приходится есть на рынке, сидя на пластиковых табуретках, и наблюдать, как рядом пробегают крысы. А здесь безлимитный завтрак в изысканном ресторане под игру на фортепиано будет стоить 6 долларов.

      • Вкусная еда

      Если мы уже заговорили о еде, то, по сравнению с кухнями других 93 стран, блогеры отмечали, насколько у нас вкусно.

      Блогерів здивували смачні страви в Україні
      Блоггеров удивили вкусные блюда в Украине

      • Диджитализация

      Кара и Нейт упоминали, насколько сложно им было покупать билеты на поезда в России, Грузии, Индии, зато сайт "Укрзализныци" очень порадовал. Несколько кликов – и билеты в кармане.

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      • Люди

      Ну и напоследок – люди. Потому хотя чудаки и попадались, но были и бесценные моменты – объятия со старожилами в зоне отчуждения, обычная семья, которая пригласила блоггеров за свой столик в кафе или просто незнакомцы на улице.

      Впечатления Youtube-блоггеров от путешествия в Чернобыль: полное видео

      Все видео американских Youtube-блоггеров об Украине можно посмотреть по ссылке

      blog_ava
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
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      Автор: Уляна Скицкая
      Теги: Новости Украины Новости США Цены Отдых Путешествия Сделано в Украине
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