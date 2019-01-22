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      Американский баскетболист нелепо упал во время матча, а потом бессмысленно промахнулся: видео

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      Американский баскетболист сногсшибательно упал во время матча
      Американский баскетболист сногсшибательно упал во время матча / twitter.com/BballCoachMac

      "Голден Стэйт" разгромил "Лейкерс" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА со счетом 130:111. И поединок запомнился не только разгромом "Лейкерс", но и курьезным эпизодом с участием игрока гостей.

      Один из лидеров "воинов" Стеф Карри набрал всего 11 очков за матч и запомнился забавным моментом в третьей четверти.

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      Карри совершил перехват на своей половине площадки и помчался забивать легкие два очка, но перед чужим кольцом поскользнулся.

       

       

      Через несколько секунд ему представилась возможность забить из-за дуги, но его промах вышел почти таким же нелепым, как падение.

      Отметим, что в этом поединке защитник "Голден Стейт" Клей Томпсон набрал 44 очка. Он повторил рекорд НБА, забросив 10 трехочковых подряд.

      Стоит отметить, что в матче "Голден Стэйт" против "Лейкерс" сыграл и украинский баскетболист Святослав Михайлюк. За 19 минут он набрал лишь 5 очков, сделал 3 подбора и две передачи. Однако его команда уступила.

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      Теги: Спорт NBA Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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