Американский боец за 35 секунд нокаутировал россиянина: видео
Этой ночью в Инглвуде (США) прошел Bellator 214, главным событием которого было противостояние Федора Емельяненко и Райана Бейдера.
Россиянин Емельяненко проиграл нокаутом Бейдеру за 35 секунд.
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Для Федора это поражение стало шестым в 45 боях. У Бейдера 27 побед при пяти поражениях.
Что такое Bellator MMA? Это американская спортивная организация, базирующаяся в Ньюпорт-Бич и проводящая бои по смешанным единоборствам. Она ежегодно организует турниры, в которых бойцы выявляют победителя по олимпийской системе в различных весовых категориях. Помимо этого проводятся схватки за чемпионский пояс организации.
Источник: 24 Канал
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