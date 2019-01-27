Американский боец за 35 секунд нокаутировал россиянина: видео

Этой ночью в Инглвуде (США) прошел Bellator 214, главным событием которого было противостояние Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

Россиянин Емельяненко проиграл нокаутом Бейдеру за 35 секунд.

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Для Федора это поражение стало шестым в 45 боях. У Бейдера 27 побед при пяти поражениях.

Что такое Bellator MMA? Это американская спортивная организация, базирующаяся в Ньюпорт-Бич и проводящая бои по смешанным единоборствам. Она ежегодно организует турниры, в которых бойцы выявляют победителя по олимпийской системе в различных весовых категориях. Помимо этого проводятся схватки за чемпионский пояс организации.