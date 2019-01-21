Американский боксер бросает вызов Ломаченко и даже рассказал, как одолеет украинца

Американский боксер Девин Хэйни, который на профессиональном ринге выиграл 21 бой, заявил, что хочет драться с украинским чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко. 20-летний боксер даже рассказал, как одолеет украинца.

Хейни в последнем поединке завоевал пояс WBC International в легком весе.

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"Я хочу драться с Ломаченко, потому что все считают его Бугименом и боятся. Но там, откуда я, хулиган встречается с хулиганом. Слушайте, я буду драться с Ломаченко. Я не боюсь никого, это бой моей мечты.

Как мне удастся победить его? Я буду приспосабливаться. Те ребята, с которыми он встречался, пытались идти на него, хотели его побить. Но тебе нужно быть разнообразным и уметь приспосабливаться. А это то, что я умею", – резюмировал боксер.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона в легком весе Василия Ломаченко провести защиту титула против британца Энтони Кролли.