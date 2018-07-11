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Американский дуэт Twenty One Pilots приедет в Киев с концертом

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Американская группа Twenty One Pilots приедет в Киев с концертом
Американская группа Twenty One Pilots приедет в Киев с концертом / фото из соцсетей

Знаменитый дуэт музыкантов Twenty One Pilots посетит украинскую столицу 30 января 2019 года. Грандиозный концерт в рамках мирового тура The Bandito Tour состоится в киевском Дворце Спорта.

Предпродажа билетов на концерт Twenty One Pilots пройдет с 15 по 20 июля, при условии предварительной регистрации на сайте группы. Основные продажи билетов стартует 20 июля этого года в 10:00.

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Американская группа Twenty One Pilots приедет в Киев с концертом

Чем известен дуэт Twenty One Pilots?

Музыканты из Twenty One Pilots – вокалист Тайлер Джозеф и барабанщик Джош Дан, изменили несколько составов группы, но впоследствии вдвоем объединились в 2009 году в Коламбусе, штат Огайо, США и достигли грандиозных успехов в своей творческой карьере.

За 9 лет совместной работы американцы выпустили 5 альбомов и более 10 видеоклипов, однако одним из их самых популярных хитов считают песню "Stressed Out" (2015), видеоклип которого в YouTube посмотрели более 1,3 миллиарда пользователей, а в 2017 году дуэт ребят получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший поп-дуэт".

Twenty One Pilots – "Stressed Out" (2015): смотреть видео онлайн

 

Также их не менее известным синглом является хит "Heathens", который стал саундретоком к фильму "Отряд самоубийц" киностудии DC и который в Youtube также посмотрели более миллиарда фанатов.

Twenty One Pilots – "Heathens" (2016): смотреть видео онлайн

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости Киева Концерты
Источник: 24 Канал
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