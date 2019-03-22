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      Американский фотограф объездил все бордели Невады и показал, как они выглядят: кадры 18+

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      Бордель в Неваде
      Бордель в Неваде / cameralabs.org

      Фотограф Марк Макэндрюс, который никогда не бывал даже в стрип-клубах, однажды решил бросить себе вызов – показать публичные дома с другого ракурса. Свой же челендж он принял достойно и за пять лет объездил все бордели американского штата Невада.

      Хотя некорректно говорить "объездил". Макэндрюс фактически жил там, ведь в каждом из них останавливался от недели до месяца. Ночевал в спальнях при борделях, пользовался одной ванной и кухней с секс-работницами. Так, он получил возможность заглянуть в закулисье домов терпимости, что доступно далеко не каждому, пишет Cameralabs.

      Читайте также: Как мужчины ведут себя в стрип-клубах: фотограф поймал забавные кадры (18+)


      Бордель в Неваде

      "Это совсем другое впечатление, когда утром вы передаете им (работницам борделя – 24 канал) хлопья и молоко. У вас меняется отношение к ним. Во внерабочее время они становятся более непринужденными. Позволяют заглянуть в свой мир", – отметил художник.


      Из проекта Марка Макэндрюса о борделях в Неваде

      Макэндрюс ожидал увидеть заброшенные дома, полные людей под наркотиками, но увидел просто людей, которые работают так же, как и другие. И картины, по словам художника, не так распространены в жизни, как принято считать. У многих женщин, кто зарабатывает деньги в борделях, вне их есть мужья, дети, бойфренды. В частности, бордели в Неваде – это часто семейный бизнес.


      Один из борделей в Неваде открыли мама с сыном​


      Бывший владелец борделя с отцом

      Снимал фотограф только с согласия самих женщин. А вот от клиентов камеру приходилось прятать, чтобы их не пугать. Проект завершился выходом фотокниги Nevada Rose. В ней Макэндрюс подчеркнул, что это не путеводитель по борделям, а документальный материал о жизни отдельного сообщества.


      У многих секс-работниц вне работы есть отношения или семья


      Из проекта Марка Макэндрюса о борделях в Неваде


      Из проекта Марка Макэндрюса о борделях в Неваде


      Из проекта Марка Макэндрюса о борделях в Неваде


      Из проекта Марка Макэндрюса о борделях в Неваде


      Из проекта Марка Макэндрюса о борделях в Неваде

      Проект Марка Макэндрюса о борделях в Неваде: смотрите фото (18+)

       

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      Теги: Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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