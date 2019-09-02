Американский сенатор, которого не впустили в Россию, посетит Украину: для чего

Американский сенатор Рон Джонсон, которого на днях не пустили в Россию, уже на этой неделе может посетить Украину. Кроме нее, политик планирует посетить Косово и Сербию.

Об этом в своем твиттере написал коллега Джонсона, который отправляется в путешествие вместе с ним, Крис Мерфи.

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Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной,

– говорится в его заметке.

В конце августа сенатор США Рон Джонсон заявлял, что не смог получить визу для осуществления визита в Россию в составе делегации американских законодателей.

Russia wouldn’t let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina. I’m in Berlin today for meetings first. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 2, 2019

Реагируя на отказ во въезде со стороны России, Джонсон заявил: путь, который Владимир Путин выбрал для своей страны, является "трагедией исторических масштабов".

Что известно о сенатора Джонсоне?Он – американский политик, старший сенатор США от штата Висконсин, председатель подкомитета по вопросам внешних отношений Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности. Известный своей поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.



В частности, сенатор Джонсон инициировал и поддерживал ряд законодательных актов, которые имеют целью привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине. Кроме того, он был одним из инициаторов резолюции сената, которая призывала к более жесткому реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.