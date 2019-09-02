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      Американский сенатор, которого не впустили в Россию, посетит Украину: для чего

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      Рон Джонсон и Крис Мерфи
      Рон Джонсон и Крис Мерфи / Коллаж 24 канала

      Американский сенатор Рон Джонсон, которого на днях не пустили в Россию, уже на этой неделе может посетить Украину. Кроме нее, политик планирует посетить Косово и Сербию.

      Об этом в своем твиттере написал коллега Джонсона, который отправляется в путешествие вместе с ним, Крис Мерфи.

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      Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной,
      – говорится в его заметке.

      В конце августа сенатор США Рон Джонсон заявлял, что не смог получить визу для осуществления визита в Россию в составе делегации американских законодателей.

      Реагируя на отказ во въезде со стороны России, Джонсон заявил: путь, который Владимир Путин выбрал для своей страны, является "трагедией исторических масштабов".

      Что известно о сенатора Джонсоне?Он – американский политик, старший сенатор США от штата Висконсин, председатель подкомитета по вопросам внешних отношений Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности. Известный своей поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.

      В частности, сенатор Джонсон инициировал и поддерживал ряд законодательных актов, которые имеют целью привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине. Кроме того, он был одним из инициаторов резолюции сената, которая призывала к более жесткому реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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      Теги: Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости политики Война на Донбассе Новости США
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