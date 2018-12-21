Американский спортсмен выступил в поддержку геев в теннисе

Десятая ракетка мира Джон Изнер не видит проблемы, если в мужском профессиональном теннисе появятся открытые геи.

Американец в комментарии Tennis World USA сказал, что к таким теннисистам относились бы очень приветливо.

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"Если бы такое произошло, уверен, к ним бы относились очень приветливо. Абсолютно не сомневаюсь в этом. Это совсем не станет проблемой – думаю, что на эту тему я могу говорить от имени большинства игроков", – сказал Изнер.

"Ориентация не имеет никакого отношения к спорту. Ты хочешь победить исключительно своего соперника, который стоит на другой половине корта, а все остальное не имеет никакого значения", – добавил теннисист.

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