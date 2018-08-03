Американский стартап Allbirds выпустил обувь со "сладкой пены"

Американский обувной стартап Allbirds запатентовал экологически чистый материал под названием "Сладкая пена". Его состав похож на обычный полимер, но без карбона, который вредит окружающей среде.

Об этом сообщается на Fashionista.

Материал на основе сахарного тростника изготавливают на юге Бразилии. Чтобы получить "сладкую пену", нужно переделать черную патоку и отправить ее в цистерны из нержавеющей стали. После этого добавить к смеси дрожжи и ждать процесс брожения. Через некоторое время начнет выделяться этанол, который при смешивании с другим реагентом и образует "сладкую пену".

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Общую формулу производства экоматериала стартаперы держат в секрете, но они утверждают, что их продукт абсолютно безопасен для экологии. Новая пляжная обувь Zeffer поступила в продажу 26 июля.

Нашей целью было создать что-то особенное, и теперь мы надеемся, что новую технологию в обувной промышленности будут использовать повсеместно, а не только на нашем скромном производстве,

– отметил соучредитель Allbirds Джой Цвилингер.

Допис, поширений Allbirds (@allbirds) 1 Сер 2018 р. о 12:36 PDT

Что известно о стартапе Allbirds?

Американское частное предприятие было основано в 2014 году в Сан-Франциско бывшим футболистом Тимом Брауном и инженером-биотехнологом Джоем Цвилингером. Бренд специализируется на выпуске экологически чистой обуви. Стартап продает свою продукцию в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.