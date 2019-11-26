Американский ведущий в эфире Fox News заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной. После того, как его цитата разошлась в соцсетях, он добавил, что пошутил.

Сначала темой разговора между ведущим и гостем его программы, бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном, был процесс импичмента Дональда Трампа. Карлсон заявил, что поддержка импичмента среди населения резко упала, на что Гудстейн ответил, что почти 70% респондентов опроса Washington Post убеждены, что президент США сделал что-то не так в так называемом украинском скандале.

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Карлсон решил быстро сменить тему разговора на вероятную причастность бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына Гантера к правонарушениям в Украине. Затем ведущий продолжил настаивать на том, что Трамп не оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского и не заставлял его начинать расследование против своих политических конкурентов. При этом, он задавался вопросом, "почему эта тема должна волновать людей".

Потому что люди умирают на передовой (в войне на Донбассе – 24 канал),

– ответил ему Гудстейн, но был прерван ведущим.

Почему меня должно беспокоить, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я серьезно. Чего бы это я не мог болеть за Россию? Я это и делаю, – заявил ведущий.

Далее он продолжил шутить над Гудстейном за то, что тот выразил тревогу относительно опасности со стороны России, и лишь в конце своей телепрограммы, когда его цитаты уже распространили в соцсетях, заявил, что его слова были шуткой.

Tucker: "Why do I care what is going on in the conflict between Ukraine and Russia? I'm serious. Why shouldn't I root for Russia? Which by the way I am." pic.twitter.com/OQopoxPYD9 — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) November 26, 2019

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