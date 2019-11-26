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      Американский ведущий в эфире Fox News заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной

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      Такер Карлсон / nytimes.com

      Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной. После того, как его цитата разошлась в соцсетях, он добавил, что пошутил.

      Сначала темой разговора между ведущим и гостем его программы, бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном, был процесс импичмента Дональда Трампа. Карлсон заявил, что поддержка импичмента среди населения резко упала, на что Гудстейн ответил, что почти 70% респондентов опроса Washington Post убеждены, что президент США сделал что-то не так в так называемом украинском скандале.

      Стоит знать: Кому нужен импичмент Трампа?

      Карлсон решил быстро сменить тему разговора на вероятную причастность бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына Гантера к правонарушениям в Украине. Затем ведущий продолжил настаивать на том, что Трамп не оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского и не заставлял его начинать расследование против своих политических конкурентов. При этом, он задавался вопросом, "почему эта тема должна волновать людей".

      Потому что люди умирают на передовой (в войне на Донбассе – 24 канал),
      – ответил ему Гудстейн, но был прерван ведущим.

      Почему меня должно беспокоить, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я серьезно. Чего бы это я не мог болеть за Россию? Я это и делаю, – заявил ведущий.

      Далее он продолжил шутить над Гудстейном за то, что тот выразил тревогу относительно опасности со стороны России, и лишь в конце своей телепрограммы, когда его цитаты уже распространили в соцсетях, заявил, что его слова были шуткой.

      Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости США Журналисты СМИ Скандал
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