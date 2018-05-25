Американским военным хотят вживлять в руку чипы

Американские ученые работают над разработкой системы, которая отслеживала бы состояние здоровья солдат. Для этого разрабатывают специальный чип, который будут вживлять в руку.

Об этом пишет thatsmart.ru.

Чип планируют имплантировать в запястье солдата, благодаря чему будет оперативно поступать вся важная информация о состоянии здоровья: от уровня сахара в крови до качества сна.

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Таким образом, узнать о развитии каких-либо заболеваний можно будет на ранних стадиях.

По замыслу ученых, вся информация будет автоматически поступать в единый центр. Ее смогут использовать не только для ранней диагностики, но и при условии ранения: хирурги и другие врачи смогут удаленно давать советы, как себя вести в чрезвычайной ситуации.