09:38
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 16°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ

Американским военным хотят вживлять в руку чипы

91 Читати новину українською
Американским военным хотят вживлять в руку чипы
Американским военным хотят вживлять в руку чипы / Фото из открытых источников

Американские ученые работают над разработкой системы, которая отслеживала бы состояние здоровья солдат. Для этого разрабатывают специальный чип, который будут вживлять в руку.

Об этом пишет thatsmart.ru.

Чип планируют имплантировать в запястье солдата, благодаря чему будет оперативно поступать вся важная информация о состоянии здоровья: от уровня сахара в крови до качества сна.

Читайте также: Шведы активно вживляют в руку чипы, которые заменяют ключи и документы: как это выглядит

Таким образом, узнать о развитии каких-либо заболеваний можно будет на ранних стадиях.

По замыслу ученых, вся информация будет автоматически поступать в единый центр. Ее смогут использовать не только для ранней диагностики, но и при условии ранения: хирурги и другие врачи смогут удаленно давать советы, как себя вести в чрезвычайной ситуации.

Теги: Новости США Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук