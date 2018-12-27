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      Американского боксера арестовали перед боем с Мэнни Пакьяо

      74 Читати новину українською
      Эдриэн Бронер
      Эдриэн Бронер / Boxing Scene

      Американского боксера Эдриэна Бронера(33-3-1, 24 КО) арестовали накануне Рождества когда он готовился к бою против филиппинца Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО).

      По сообщению TMZ, Бронера доставили в окружную тюрьму, после чего отпустили после внесения залога. Забрали его из тренировочного лагеря в Южной Флориде, где он готовился к бою против Мэнни Пакьяо.

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      Арестовали Бронера из-за того, что он не являлся на судебные заседания. Речь идет о деле, которое тянется еще с 2017 года. Тогда, в декабре, боксера арестовали за превышение скорости. Оказалось, что у него нет водительского удостоверения и страховки на автомобиль.

      Напомним, 19 января в Лас-Вегасе состоится поединок между Пакьяо и Бронером за титул чемпиона WBA Regular в полусреднем весе.

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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