Американского боксера арестовали перед боем с Мэнни Пакьяо

Американского боксера Эдриэна Бронера(33-3-1, 24 КО) арестовали накануне Рождества когда он готовился к бою против филиппинца Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО).

По сообщению TMZ, Бронера доставили в окружную тюрьму, после чего отпустили после внесения залога. Забрали его из тренировочного лагеря в Южной Флориде, где он готовился к бою против Мэнни Пакьяо.

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Арестовали Бронера из-за того, что он не являлся на судебные заседания. Речь идет о деле, которое тянется еще с 2017 года. Тогда, в декабре, боксера арестовали за превышение скорости. Оказалось, что у него нет водительского удостоверения и страховки на автомобиль.

Напомним, 19 января в Лас-Вегасе состоится поединок между Пакьяо и Бронером за титул чемпиона WBA Regular в полусреднем весе.