АМКР выступила против скрытого повышения железнодорожных тарифов

рупнейший украинский меткобинат "АрселорМиттал Кривой Рог" против скрытого повышения тарифов на перевозку грузов "Укрзализныцей".

Об этом заявил начальник отдела внешней логистики предприятия Андрей Мороз в интервью корпоративному сайту.

Он напомнил, что в конце июля "Укрзализныця" увеличила нормативный срок доставки грузов на 2 дня. "И по факту мы будем вынуждены платить не на 54 грн. больше в связи с ростом тарифа с 546. до 600 грн., а еще дополнительно 1200 грн. за каждую перевозку по Украине", – подчеркнул менеджер.

"Еще одна тема из этого же разряда. Сейчас обсуждается выравнивание классов груза. Фактически речь идет не сколько о выравнивании, сколько об оплате порожнего пробега вагонов из-под грузов третьего класса (в нашем случае – концентрата). Данная оплата возрастает на 90% (!). Некоторые крупные компании считают, что такое "выравнивание" классов обойдется всем грузоотправителям Украины в 5,5 млрд грн. в годовом исчислении. "УЗ" насчитала 800 с лишним миллионов до конца года, если они введут этот показатель. В пересчете на год это составит около 3,9 млрд. грн. Это уже серьезная история", – сказал А.Мороз.

"Мы не готовы соглашаться с очередным скрытым повышением, и довольно значительным. "УЗ" все же необходимо учитывать мнение участников рынка, которые выступают категорически против подобных решений. Как крупнейший иностранный инвестор в Украине, компания "АрселорМиттал" надеется, что государственные регулирующие органы примут взвешенное решение по данному вопросу, с учетом мнения предприятий одной из ключевых отраслей для экономики страны", – резюмировал А.Мороз.

По информации главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника, с 31 октября прошлого года по 28 июля 2018 года реальный рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки достиг рекордных 40%.

Скрытый рост тарифа был обусловлен изменением процедуры определения платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци", повышением ставок на использование собственных вагонов госмонополиста, а также введением так называемого коэффициента "Тдод".