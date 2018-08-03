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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

АМКР выступила против скрытого повышения железнодорожных тарифов

13 Читати новину українською
АрселорМиттал Кривой Рог
АрселорМиттал Кривой Рог / rudana.com.ua

рупнейший украинский меткобинат "АрселорМиттал Кривой Рог" против скрытого повышения тарифов на перевозку грузов "Укрзализныцей".

Об этом заявил начальник отдела внешней логистики предприятия Андрей Мороз в интервью корпоративному сайту.

Он напомнил, что в конце июля "Укрзализныця" увеличила нормативный срок доставки грузов на 2 дня. "И по факту мы будем вынуждены платить не на 54 грн. больше в связи с ростом тарифа с 546. до 600 грн., а еще дополнительно 1200 грн. за каждую перевозку по Украине", – подчеркнул менеджер.

"Еще одна тема из этого же разряда. Сейчас обсуждается выравнивание классов груза. Фактически речь идет не сколько о выравнивании, сколько об оплате порожнего пробега вагонов из-под грузов третьего класса (в нашем случае – концентрата). Данная оплата возрастает на 90% (!). Некоторые крупные компании считают, что такое "выравнивание" классов обойдется всем грузоотправителям Украины в 5,5 млрд грн. в годовом исчислении. "УЗ" насчитала 800 с лишним миллионов до конца года, если они введут этот показатель. В пересчете на год это составит около 3,9 млрд. грн. Это уже серьезная история", – сказал А.Мороз.

"Мы не готовы соглашаться с очередным скрытым повышением, и довольно значительным. "УЗ" все же необходимо учитывать мнение участников рынка, которые выступают категорически против подобных решений. Как крупнейший иностранный инвестор в Украине, компания "АрселорМиттал" надеется, что государственные регулирующие органы примут взвешенное решение по данному вопросу, с учетом мнения предприятий одной из ключевых отраслей для экономики страны", – резюмировал А.Мороз.

По информации главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника, с 31 октября прошлого года по 28 июля 2018 года реальный рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки достиг рекордных 40%.

Скрытый рост тарифа был обусловлен изменением процедуры определения платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци", повышением ставок на использование собственных вагонов госмонополиста, а также введением так называемого коэффициента "Тдод".

Теги: Тарифы металургия Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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