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      АМКУ и Терентьев не согласовали отмену льготы для Ахметова в 1 миллиард гривен в год

      49 Читати новину українською
      АМКУ / 5.ua

      Антимонопольный комитет на заседании 30 января отказался согласовать проект Постановления НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Систем передачи".

      Об этом "Нашим деньгам" сообщил источник в правительственных структурах.

      Проект постановления был направлен на ликвидацию льготы для экспортеров электроэнергии, которая возникла благодаря НКРЭКУ предыдущего созыва. При запуске рынка электроэнергии 1 июля 2019 года Нацкомиссия "забыла" записать в правила обязанность экспортеров платить тариф "Укрэнерго". Поэтому во втором полугодии 2019 года компания "Д. Трейдинг" из группы ДТЭК не заплатили тариф "Укрэнерго" 544,48 млн грн.

      Ранее председатель АМКУ Юрий Терентьев единолично согласовывал подобные проекты регуляторных актов других ведомств. Например, в 2016 году он лично согласовал проект решения НКРЭКУ №289, которым была введена так называемая формула "Роттердам+" в пользу группы Рината Ахметова.

      На этот раз Терентьев не стал лично согласовывать документ, который заставлял группу Ахметова платить государственной компании. Зато проект был вынесен на голосование всего состава АМКУ.

      В ходе обсуждения представители НКРЭКУ и Минекоенерго высказались за то, чтобы экспортеры электроэнергии платили тариф "Укрэнерго".

      Против выступили представители ДТЭК, а также народные депутаты Алексей Кучеренко (Батькивщина) и Виктория Гриб (Оппозиционный блок). Движение "Честно" писал о том, что предвыборную кампанию Виктории Гриб финансировала компания "ДТЭК".

      Также против этой платы выступила представительница "Энергоатома" Виктория Дудченко.

      В конце концов и после коллегиального обсуждения решение не было принято, председатель АМКУ проект Постановления не согласовал, следовательно, НКРЭКУ не может окончательно отменить существующую льготу.

      Тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.

      Чтобы профинансировать эту льготу, для всех потребителей надо поднять тарифы на электроэнергию на 4%. Год существования такой льготы может принести компании ДТЭК до 1 млрд грн. За пять лет существования этой льготы Ахметов сможет купить еще одну виллу на французском побережье за ​​$200 миллионов.

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      Теги: Ринат Ахметов АМКУ
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