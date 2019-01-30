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      АМКУ признал УЗ монополией и посоветовал создать регулятор для формирования ж/д тарифов

      9 Читати новину українською
      АМКУ
      АМКУ / sq.com.ua

      Инфраструктура железнодорожного транспорта законодательно закреплена за АО "Укрзализныця", на рынке предоставления в пользование железнодорожного транспорта АО "Укрзализныця" является субъектом естественной монополии

      Об этом сказано в отчете антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по результатам исследования рынка первозок грузов железнодорожным транспортом за 2017-2018 годы.

      При этом, АМКУ дал предложения по развитию конкуренции на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом. Так, одним из шагов, по мнению, АМКУ, должно стать создание независимый регулятор для регулирования тарифов на ж/д перевозки.

      "С целью развития конкуренции, предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Антимонопольный комитет Украины предлагает Кабинету министров Украины создать независимый регулятор в отрасли транспорта, в частности железнодорожного", сказано в документе.

      Кроме того, АМКУ предлагает разработать и внести в Верховную Раду Украины проект Закона Украины "О железнодорожном транспорте", положения которого будут способствовать внедрению конкурентных условий на рынках железнодорожных перевозок.

      "В частности, предусматривать выделение оператора инфраструктуры, разграничение предоставления услуг грузовых и пассажирских перевозок, либерализацию рынка предоставления услуг грузовых магистральных локомотивов и тому подобное", говорится в отчете АМКУ.

      Также АМКУ рекомендовал разделить путевое хозяйство (пути, инфраструктура) и бизнес перевозки, в частности, допустить частные локомотивы, чтобы исключить влияние на других участников рынка грузоперевозок.

      Теги: Верховная Рада АМКУ Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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