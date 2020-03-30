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      АМКУ возбудил дело из-за завышения цен на маски: список аптек и поставщиков

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      АМКУ возбудил дело против аптек и поставщиков масок / biz.liga.net

      Антимонопольный комитет возбудил дело против производителей, поставщиков и продавцов медицинских масок в Киеве. Причина – на время карантина цены на средства защиты выросли более чем в 10 раз.

      Жалобы в АМКУ относительно подорожания медицинских масок начали поступать с начала марта 2020 года. Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Киевского отделения комитета Алексей Хмельницкий.

      Обратите внимание Антимонопольный комитет открыл дело из-за завышения цен: список магазинов

      По его словам, еще до віявления в Украине первых случаев коронавируса в аптеках столицы начали исчезать одноразовые медицинские маски, а затем и другие виды масок.

      С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта,
      – отметил Хмельницкий.

      Сейчас одну маску можно приобрести по цене 24 – 30 гривен.

      Председатель Киевского отделения комитета добавил, что такое подорожание медицинских масок может свидетельствовать о согласовании действий представителей рынка.

      Расследование начали в отношении таких аптек:

      • "Аптека низких цен ТМ";
      • "Аптека низких цен плюс";
      • "Столичный медицинский альянс";
      • "Виталюкс";
      • "Аптекарь";
      • "Сириус-95";
      • "Гелиантус";
      • "Аптечное объединение "Биокон";
      • "Фармация";
      • "Аптека низких цен К";
      • "Аптека №1 Трансфарм";
      • "Благодия";
      • "Лекфарм";
      • "Аптека АНЦ";
      • "Аптека НЦ";
      • "Рецепты жизни";
      • "Цитрус-фарм";
      • "Альго-Фарм";

      А также в отношении поставщиков масок:

      • "Фирма "Технокомплекс";
      • "Калина медицинская производственная компания";
      • "Стиролоптфармторг";
      • "ТД "Кампус коттон клаб";
      • "Вик-А";
      • "Оптима-Фарм, ЛТД".

      Если Антимонопольный комитет докажет нарушения, то аптеки и поставщиков могут оштрафовать. Сумма – 10% годового дохода компании за 2019 год.

      Как правильно пользоваться масками и респираторами

      • Они должны плотно прилегать к коже.
      • Если у вас густая борода или усы – в использовании респиратора нет смысла.
      • Перед тем, как надеть маску, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептик.
      • Не прикасайтесь к маске руками, когда она на лице. Если есть такая потребность – делайте это чистыми руками.
      • Заменяйте маску сразу, как только она станет влажной.
      • Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.
      • Если указано, что маска одноразовая – она ​​действительно одноразовая, и повторное ее использование не только бессмысленно, но и повышает риск заболевания.

      Як правильно користуватися маскою
      Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Медицина Новости Украины Новости Киева Лечение АМКУ
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