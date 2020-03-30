АМКУ возбудил дело из-за завышения цен на маски: список аптек и поставщиков
Антимонопольный комитет возбудил дело против производителей, поставщиков и продавцов медицинских масок в Киеве. Причина – на время карантина цены на средства защиты выросли более чем в 10 раз.
Жалобы в АМКУ относительно подорожания медицинских масок начали поступать с начала марта 2020 года. Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Киевского отделения комитета Алексей Хмельницкий.
Обратите внимание Антимонопольный комитет открыл дело из-за завышения цен: список магазинов
По его словам, еще до віявления в Украине первых случаев коронавируса в аптеках столицы начали исчезать одноразовые медицинские маски, а затем и другие виды масок.
С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта,
– отметил Хмельницкий.
Сейчас одну маску можно приобрести по цене 24 – 30 гривен.
Председатель Киевского отделения комитета добавил, что такое подорожание медицинских масок может свидетельствовать о согласовании действий представителей рынка.
Расследование начали в отношении таких аптек:
- "Аптека низких цен ТМ";
- "Аптека низких цен плюс";
- "Столичный медицинский альянс";
- "Виталюкс";
- "Аптекарь";
- "Сириус-95";
- "Гелиантус";
- "Аптечное объединение "Биокон";
- "Фармация";
- "Аптека низких цен К";
- "Аптека №1 Трансфарм";
- "Благодия";
- "Лекфарм";
- "Аптека АНЦ";
- "Аптека НЦ";
- "Рецепты жизни";
- "Цитрус-фарм";
- "Альго-Фарм";
А также в отношении поставщиков масок:
- "Фирма "Технокомплекс";
- "Калина медицинская производственная компания";
- "Стиролоптфармторг";
- "ТД "Кампус коттон клаб";
- "Вик-А";
- "Оптима-Фарм, ЛТД".
Если Антимонопольный комитет докажет нарушения, то аптеки и поставщиков могут оштрафовать. Сумма – 10% годового дохода компании за 2019 год.
Как правильно пользоваться масками и респираторами
- Они должны плотно прилегать к коже.
- Если у вас густая борода или усы – в использовании респиратора нет смысла.
- Перед тем, как надеть маску, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептик.
- Не прикасайтесь к маске руками, когда она на лице. Если есть такая потребность – делайте это чистыми руками.
- Заменяйте маску сразу, как только она станет влажной.
- Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.
- Если указано, что маска одноразовая – она действительно одноразовая, и повторное ее использование не только бессмысленно, но и повышает риск заболевания.
Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала
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