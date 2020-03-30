АМКУ возбудил дело из-за завышения цен на маски: список аптек и поставщиков

Антимонопольный комитет возбудил дело против производителей, поставщиков и продавцов медицинских масок в Киеве. Причина – на время карантина цены на средства защиты выросли более чем в 10 раз.

Жалобы в АМКУ относительно подорожания медицинских масок начали поступать с начала марта 2020 года. Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Киевского отделения комитета Алексей Хмельницкий.

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По его словам, еще до віявления в Украине первых случаев коронавируса в аптеках столицы начали исчезать одноразовые медицинские маски, а затем и другие виды масок.

С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта,

– отметил Хмельницкий.

Сейчас одну маску можно приобрести по цене 24 – 30 гривен.

Председатель Киевского отделения комитета добавил, что такое подорожание медицинских масок может свидетельствовать о согласовании действий представителей рынка.

Расследование начали в отношении таких аптек:

"Аптека низких цен ТМ";

"Аптека низких цен плюс";

"Столичный медицинский альянс";

"Виталюкс";

"Аптекарь";

"Сириус-95";

"Гелиантус";

"Аптечное объединение "Биокон";

"Фармация";

"Аптека низких цен К";

"Аптека №1 Трансфарм";

"Благодия";

"Лекфарм";

"Аптека АНЦ";

"Аптека НЦ";

"Рецепты жизни";

"Цитрус-фарм";

"Альго-Фарм";

А также в отношении поставщиков масок:

"Фирма "Технокомплекс";

"Калина медицинская производственная компания";

"Стиролоптфармторг";

"ТД "Кампус коттон клаб";

"Вик-А";

"Оптима-Фарм, ЛТД".

Если Антимонопольный комитет докажет нарушения, то аптеки и поставщиков могут оштрафовать. Сумма – 10% годового дохода компании за 2019 год.

Как правильно пользоваться масками и респираторами

Они должны плотно прилегать к коже.

Если у вас густая борода или усы – в использовании респиратора нет смысла.

Перед тем, как надеть маску, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептик.

Не прикасайтесь к маске руками, когда она на лице. Если есть такая потребность – делайте это чистыми руками.

Заменяйте маску сразу, как только она станет влажной.

Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.

Если указано, что маска одноразовая – она ​​действительно одноразовая, и повторное ее использование не только бессмысленно, но и повышает риск заболевания.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала