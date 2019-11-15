Амнистия, никаких преследований и снятия блокады, – росСМИ о планах РФ на нормандский саммит

На встрече в нормандском формате должны обсуждать несколько блоков вопросов. Российские СМИ пишут, что среди них очень противоречивые – амнистия боевиков и особый статус Донбасса.

На саммите намерены принять итоговый документ с призывами работать во всех согласованных направлениях, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники.

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О такой повестке дня пишет издание:

особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

разведение сил и средств на новых участках;

снятие "экономической блокады" Донбасса;

возобновление железнодорожного сообщения с оккупированными территориями;

обмен пленными;

полная амнистия боевиков.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что российская сторона будет настаивать на закрепленном законодательно запрете преследования боевиков незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, по данным издания, в рамках политического блока российская сторона намерена поднять вопрос "модальности проведения выборов" на оккупированном Донбассе.

Источник российского издания заявляет, что в этом направлении будут обсуждать ответственных за выборы – ЦИК Украины или избиркомы боевиков. Кроме того, будут говорить о возможности выборов глав областных администраций.

Встреча в нормандском формате запланирована на 9 декабря – ее подтвердили все стороны. В этом саммите примет участие президент Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы: