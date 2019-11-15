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      Амнистия, никаких преследований и снятия блокады, – росСМИ о планах РФ на нормандский саммит

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      СМИ узнали о планах России относительно повестки дня нормандского саммита / ua.news

      На встрече в нормандском формате должны обсуждать несколько блоков вопросов. Российские СМИ пишут, что среди них очень противоречивые – амнистия боевиков и особый статус Донбасса.

      На саммите намерены принять итоговый документ с призывами работать во всех согласованных направлениях, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники.

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      О такой повестке дня пишет издание:

      • особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
      • разведение сил и средств на новых участках;
      • снятие "экономической блокады" Донбасса;
      • возобновление железнодорожного сообщения с оккупированными территориями;
      • обмен пленными;
      • полная амнистия боевиков.

      Издание со ссылкой на источник сообщает, что российская сторона будет настаивать на закрепленном законодательно запрете преследования боевиков незаконных вооруженных формирований.

      Кроме того, по данным издания, в рамках политического блока российская сторона намерена поднять вопрос "модальности проведения выборов" на оккупированном Донбассе.

      Источник российского издания заявляет, что в этом направлении будут обсуждать ответственных за выборы – ЦИК Украины или избиркомы боевиков. Кроме того, будут говорить о возможности выборов глав областных администраций.

      Встреча в нормандском формате запланирована на 9 декабря – ее подтвердили все стороны. В этом саммите примет участие президент Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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      Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма.
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      Теги: Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат Новости Украины Новости политики
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