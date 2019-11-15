Амнистия, никаких преследований и снятия блокады, – росСМИ о планах РФ на нормандский саммит
На встрече в нормандском формате должны обсуждать несколько блоков вопросов. Российские СМИ пишут, что среди них очень противоречивые – амнистия боевиков и особый статус Донбасса.
На саммите намерены принять итоговый документ с призывами работать во всех согласованных направлениях, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники.
Знайте больше: Россия выдвигает новые условия по Донбассу – как Украине использовать "гениальные" идеи Путина
О такой повестке дня пишет издание:
- особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- разведение сил и средств на новых участках;
- снятие "экономической блокады" Донбасса;
- возобновление железнодорожного сообщения с оккупированными территориями;
- обмен пленными;
- полная амнистия боевиков.
Издание со ссылкой на источник сообщает, что российская сторона будет настаивать на закрепленном законодательно запрете преследования боевиков незаконных вооруженных формирований.
Кроме того, по данным издания, в рамках политического блока российская сторона намерена поднять вопрос "модальности проведения выборов" на оккупированном Донбассе.
Источник российского издания заявляет, что в этом направлении будут обсуждать ответственных за выборы – ЦИК Украины или избиркомы боевиков. Кроме того, будут говорить о возможности выборов глав областных администраций.
Встреча в нормандском формате запланирована на 9 декабря – ее подтвердили все стороны. В этом саммите примет участие президент Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Читайте также: Россия готова вернуть захваченные украинские корабли до нормандской встречи, – СМИ
Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:
- Разведение войск в Станице Луганской.
- Обмен пленными.
- Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
- Отвод войск в Золотом и Петровском.
- Вопрос Крыма.