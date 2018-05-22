Аморально – ехать в Россию на ЧМ-2018 в то время, когда в тюрьме умирает Сенцов, – журналист

Ехать в Россию и даже смотреть трансляцию Чемпионата мира по футболу в то время, как там в тюрьме умирает незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов и еще 60 украинцев аморально.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш.

"Понимаю, что буду проклят и распят, но все же скажу. Ехать в Россию и даже смотреть трансляцию Чемпионата мира из этой страны в то время, как там в тюрьме умирает Сенцов и еще 60 наших соотечественников, – это аморально. Из той же оперы, что и миллионные доходы от пресловутой Липецкой фабрики (фабрика "Рошен", – ред.). Ведь те, кто едут туда – везут туда свои деньги", – говорится в заметке журналиста.

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Он отметил, что телетрансляция ЧМ-2018 тоже не бесплатная. И те, кто ее смотрят, фактически оплачивают работу "русских тюремщиков и изготовление снарядов, которые рвутся на Донбассе".

"Дело даже не в патриотизме, а просто в человечески отношении к тем, кто попал в беду. Тем более, что никто из нас от такой беды не застрахован", – отметил Гармаш.

Если вы не посмотрите футбол, или даже если какой-то спортсмен не сыграет на этом чемпионате – да, это удар по тщеславию, – но от этого никто не умрет. А ваше участие в чемпионате – неважно, в форме телезрителя, болельщика или спортсмена – это поддержка тех, кто убивает, а значит, от этого будут умирать. И уже умирают!,

– отметил журналист.

Он добавил, что для России ЧМ – это "не спорт, а чистая политика. Поэтому не поддерживайте их политику. Это не спорт!"

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.