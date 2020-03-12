АМПУ в разы завысила плату за лоцманские услуги, – ЕБА

Администрация морских портов Украины и филиал "Дельта-Лоцман", входящая в ее структуру, пользуясь своим монопольным положением, в разы завышают стоимость лоцманского сопровождения судов грузоотправителей.

По подсчетам экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, в 2018 году чистая прибыль от предоставления этой услуги составил 832 млн грн – при общей себестоимости услуг на уровне 339 млн грн. Об этом говорится в обращении ЕБА к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

"Компании-члены Комитета по логистике Ассоциации обеспокоены ситуацией, которая достаточно давно сложилась на рынке лоцманских услуг, которые предоставляются филиалом "Дельта-Лоцман" ГП "Администрация морских портов Украины". По мнению экспертов комитета, сейчас установлены необоснованно завышенные тарифы на услуги, которые предоставляются филиалом для грузоотправителей, деятельность которых служит источником получения валютной выручки в Украине. Такой уровень тарифов невозможно было бы установить в условиях конкуренции на рынке. Эксперты ЕБА обращают внимание, что согласно финансовой отчетности филиала доход от обеспечения лоцманской сопровождения судов в 2018 году составил 832 млн грн при общей себестоимости услуг, по данным представителей бизнеса, в 399 млн грн и рентабельности на уровне 52%", – подчеркивают в ассоциации.

По данным экспертов ЕБА, полученные доходы используются неэффективно. Ведь капитальные инвестиции за 2018 год составили всего 118 тысяч гривен. При этом за период 2016-2019 годов индекс цен производителей составил в среднем около 15%, тогда как увеличение расходов филиала из года в год составляло около 34%, что значительно превышает темпы роста индекса.

Лоцманское сопровождение судов входит в категорию специализированных услуг в морском порту, оказывается субъектами естественных монополий и подлежит государственному регулированию. Именно поэтому эксперты Европейской Бизнес Ассоциации обратились к премьер-министру с просьбой привести уровень тарифов филиала "Дельта-Лоцман" до экономически обоснованного уровня, что снизит чрезмерную нагрузку на бизнес и не будет противоречить антимонопольному законодательству.

"По мнению экспертов Комитета по логистике, снижение текущего уровня тарифов филиала на 40% будет экономически обоснованным и, по подсчетам представителей бизнес-сообщества, уменьшит нагрузку на бизнес более чем на 400 млн грн. При этом компании-члены комитета Ассоциации считают, что учетом указанного снижения смогут быть покрыты расходы на оказание услуг и обеспечена возможность обновления основных средств. Одновременно это сделает порты Украины более конкурентоспособными и, соответственно, позволит увеличить товарооборот", – подчеркнули в ЕБА. И призвали Шмыгаля поручить Мининфраструктуры провести соответствующие расчеты и рассмотреть возможность снижения ставки лоцманского сбора.