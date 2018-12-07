Ампутация пальцев и тяжелые ранения: что известно о состоянии украинских моряков в плену России

У военнопленных украинских моряков, находящихся в СИЗО Москвы тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки.

Об этом сообщила советник командующего ВМС Виктория Христенко, пишет "Интерфакс-Украина".

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Известно, что наши консулы не получили никаких официальных подтверждений характера ранений украинских моряков. Кроме того, что раненых посетила омбудсмен Москвы.

У одного из ребят тяжелое ранение ног, то, что он передвигается с костылями – ни о чем нам не говорит, мы не видим его ранений и какую ему сделали операцию в изоляторе. У одного из парней травматическая ампутация пальцев кисти,

– сказала В. Христенко.

В сообщении отмечается, что эта информация от волонтеров, которые помогали морякам во время пребывания в Симферопольском СИЗО.

К слову, трое украинских моряков, которые были ранены во время захвата российскими пограничниками в Керченском проливе, находятся в следственном изоляторе "Матросская тишина", и по словам российской стороны чувствуют себя хорошо. У моряков якобы есть доступ к библиотеке, и каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.



Напомним, что в Москве украинские консулы посетили трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими силовиками в Керченском проливе.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.