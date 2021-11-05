Авария произошла еще 2 ноября, но детали ДТП опубликовали через несколько дней. 18-летняя потерпевшая находится в реанимации, а ее тетю как раз оттуда перевели в палату.

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Детали ДТП

Авария произошла в 9:30 на заезде на Амурский мост со стороны левого берега. По предварительной информации, Lada заезжала на мост со стороны Мануйловского проспекта.

На мокрых трамвайных рельсах автомобиль занесло, и он слетел с моста в кювет. Водитель авто не пострадал, а вот двух пассажирок забрали в больницу имени Мечникова.

Легковушка слетела с моста в Днепре / Фото "Информатора"

В каком состоянии пострадавшие

49-летняя женщина в результате ДТП получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также у нее обнаружили рану головы, компрессионный перелом позвоночника, ушиб легкого и плечевого сустава.

Ее 18-летняя племянница имеет открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы позвоночника и костей таза, ушиб легких и множественные другие травмы.