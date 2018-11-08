Anakonda-2018: в Польше более 100 тысяч военнослужащих примут участие в учениях НАТО

В Польше начались учения Anakonda-2018, которые станут крупнейшими военными маневрами для польских Вооруженных сил в 2018 году.

Об этом сообщает The Nation.

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В течение учений участники из 10 стран будут отрабатывать взаимодействие военных органов управления с гражданскими органами и элементами командных структур НАТО. Прежде всего учения должны научить военнослужащих проводить стратегическую операцию в условиях обычной и гибридной угроз.

Всего в учениях НАТО принимают участие более 100 тысяч военных, из них 12 500 – из Польши, и еще 5 тысяч из Литвы, Латвии, Эстонии, Балтийского моря. В маневрах задействованы около 5 тысяч единиц военной техники, 45 боевых кораблей, 150 самолетов и вертолетов.

Учения будут проводиться в городе Белосток, граничащем с Беларусью. Учения предусматривают пересечения реки Висла, подготовку боевой авиации на автомагистралях и операцию по освобождению захваченного морского судна. Отдельные учения также организуют в городах Хелм и Вельбарк.

Основные этапы учений включают широкомасштабную программу Live Exercise, которая будут проводиться с 7 по 16 ноября, а также командный курс обучения с 26 по 6 декабря.

Напомним, что 1 августа в Грузии начались многонациональные военные учения стран-членов НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018. В учениях приняли участие около 1300 военнослужащих Вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции , Литвы, Польши.



