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Аналитик предположил, как будет выглядеть Apple Watch Series 4

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Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 4 / technobuffalo.com

Новые модели Apple Watch, которые должны презентовать уже в этом году, получат больший дисплей, улучшенный мониторинг работоспособности и увеличенное время автономной работы.

Об этом рассказал аналитик Мин-Чи Куо из компании KGI, пишет 9to5mac.com.

По словам аналитика, Apple увеличит размер экрана Watch четвертого поколения на 15%. Таким образом экран до 44 мм и 48 мм.

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Также новинка от Apple будет иметь большую емкость аккумулятора. В экране часов может быть использована новая технология Apple. Как известно, Apple вкладывает значительные средства в разработку экранов MicroLED нового поколения. Еще в конце 2017-го инженерам удалось создать функциональные экраны MicroLED для будущих часов Apple.

Новый Apple Watch будет иметь больше датчиков: кроме монитора сердечного ритма, добавляют и другие функции. Таким образом часы должны стать этакой ​​миниатюрной лабораторией слежения за здоровьем. Так, Apple Watch Series 4 будет считать шаги, иметь пульсометр, сможет подсчитывать сожженные калории, анализировать сон будет "умный" будильник и тому подобное.

Теги: Техно Гаджеты Apple
Источник: 24 Канал
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