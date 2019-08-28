Аналитики определили самые горячие места Киева. Крещатик в списке

Проект городских исследований ЛУН Город проанализировал температуры поверхностей Киева — тепловые острова — и узнал, где в столице жарче всего.

Тепловые острова – метеорологическое явление, когда в городах температура выше, чем вокруг. Причина – мало зеленых зон и много застройки. Крыши и дороги нагреваются сильнее и быстрее травы и дерева. Результат – удушье, жара, некомфортная жизнь. Команда проекта городских исследований ЛУН Город вместе с научным сотрудником Центра аэрокосмических исследований Земли Тарасом Казанцевым проанализировала тепловые острова Киева с помощью спутниковых данных.



Тепловые острова

Оказалось, что жарче всего на Оболони, Троещине, Осокорках, в центре – в районе Крещатика, Новой застройки. Здесь низкий уровень озеленения – 10-35 % территории, и это сказывается.



Троещина



Крещатик



Осокорки



Тепловые острова Киева

Прохладнее всего на Голосеево, Отрадном, Нивках. Здесь территория озеленения составляет 35-70%.



Голосеев

То, каким важным является продуманная застройка и качественное озеленение, хорошо видно на примере территорий вдоль улицы Ломоносова в Голосеево. Голосеевский район является одним из самых зеленых в Киеве, но некоторые его части сейчас активно застраиваются с соблюдением не всех ГСНов. Возникают большие площади практически без деревьев,

– говорится в исследовании.

Узнать, насколько жарко у вашего дома, можно на интерактивной карте проекта ЛУН Город.