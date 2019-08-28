18:04
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Аналитики определили самые горячие места Киева. Крещатик в списке

      45 Читати новину українською
      Тепловые острова Киева
      Тепловые острова Киева

      Проект городских исследований ЛУН Город проанализировал температуры поверхностей Киева — тепловые острова — и узнал, где в столице жарче всего.

      Тепловые острова – метеорологическое явление, когда в городах температура выше, чем вокруг. Причина – мало зеленых зон и много застройки. Крыши и дороги нагреваются сильнее и быстрее травы и дерева. Результат – удушье, жара, некомфортная жизнь. Команда проекта городских исследований ЛУН Город вместе с научным сотрудником Центра аэрокосмических исследований Земли Тарасом Казанцевым проанализировала тепловые острова Киева с помощью спутниковых данных.


      Тепловые острова

      Оказалось, что жарче всего на Оболони, Троещине, Осокорках, в центре – в районе Крещатика, Новой застройки. Здесь низкий уровень озеленения – 10-35 % территории, и это сказывается.


      Троещина


      Крещатик


      Осокорки


      Тепловые острова Киева

      Прохладнее всего на Голосеево, Отрадном, Нивках. Здесь территория озеленения составляет 35-70%.


      Голосеев

      То, каким важным является продуманная застройка и качественное озеленение, хорошо видно на примере территорий вдоль улицы Ломоносова в Голосеево. Голосеевский район является одним из самых зеленых в Киеве, но некоторые его части сейчас активно застраиваются с соблюдением не всех ГСНов. Возникают большие площади практически без деревьев,
      – говорится в исследовании.

      Узнать, насколько жарко у вашего дома, можно на интерактивной карте проекта ЛУН Город.

      blog_ava
      Традиции и приметы на Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят Деву Марию
      сегодня
      6047
      Теги: Новости Украины Новости Киева климат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      сегодня , 17:00 Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      Наталя Ромашова 9554
      Отдых в Турции: сказочные места, которые должен увидеть каждый
      сегодня , 16:40 Отдых в Турции: сказочные места, которые должен увидеть каждый
      91
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      сегодня , 16:05 Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      10690
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      сегодня , 16:00 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      522
      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      сегодня , 15:00 Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      Блог Соцмережі 5060
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук