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      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью

      ЦРУ 33 Читати новину українською

      Харьковские ученые Анатолий Малыхин и Анатолий Пулавский разработали свой удивительный прибор еще в начале двухтысячных, он обещает революцию в диагностике – измеряешь температуру тела, а получаешь – полный анализ крови и даже больше.

      И хотя такой точности измерения температуры не существует в природе, украинские больницы за бюджетные средства начали закупать "неинвазивный анализатор Малыхина-Пулавского" по 20-25 тысяч долларов за комплект.

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      Все врачи говорят примерно одну и ту же историю. Кроме Максима Цыганка – он тоже врач, по совместительству директор ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения" при Минздраве. Впервые он увидел аппарат АМП в телевизоре. Одни господа закупили несколько этих "анализаторов" и отправили бойцам на передовую.

      Аппарат, который делает анализ крови без крови. Ну, это вообще нонсенс. Для того, чтобы исследовать определенные показатели крови, на сегодняшний день в доказательной медицине нет других методов, чем взять саму кровь,
      – сказал Цыганок.

      Не надо крови, не надо никаких расходных материалов. Просто приложил датчики и все! Аппарат якобы выдает 130 показателей крови – от уровня гемоглобина до базального давления сфинктера Одди. Да, некоторые пункты из перечня показателей действительно впечатляют.

      Аналізатор АМП

      Анализатор АМП

      А отчет об эффективности этого оборудования только один, в 2012 году. Обычно для того, чтобы говорить об эффективности того или иного препарата, нужны десятки клинических исследований, а здесь оно только одно и есть нюансы. Это отчет о научной работе, проведенной в 2012 году в Киеве, где якобы проверяли аппарат АМП, – насколько он эффективно работает. Отчет подписан профессором Свинцицким, но сам он исследования не проводил – это делали его подчиненные, которые больше на кафедре не работают.

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      Исследовали лишь шестнадцать показателей и половина из них показала статистически значимые различия результатам лаборатории. Остальные могли показать правду, а могли – "среднюю температуру по больнице". Установить это точно невозможно, исходных данных исследования нет.

      Анализатор АМП даже прошел сертификацию. Но какую?

      Это не сертификаты соответствия стандартам обследования, анализа крови. Это сертификаты безопасности этого аппарата. То есть для вашего здоровья, когда вы его будете использовать, он безопасен. Вот и все, а больше на него нет никаких сертификатов,
      – ответил Цыганок.

      То есть сертификат анализатора АМП не доводит его эффективности точности и достоверности показателей крови, но аппарат все равно покупают в государственные больницы.

      Ведь в Украине такая система, что Минздраву некуда смотреть. Решение о закупке оборудования принимает лично главный врач. И назначает его не Минздрав, а орган местного самоуправления.

      Міністерство охорони здоров'я

      Министерство здравоохранения

      Однако разработчики этого аппарата Анатолий Малыхин и Анатолий Пулавский рассказали, что в Украине никогда не связывались с любыми тендерами. Версия изобретателей следующая: они вообще не продают свой анализатор в Украине. Россия, Казахстан, ЕС – да. Но кто же тогда продает их в Украине? Какие-то воры-подделочники.

      Я знаю, что через Prozorro был прибор реализован в детскую больницу. И врач из этой больницы пытался как-то выйти на нас, потому что его не научили пользоваться прибором. Но вопрос в другом – у нас он не покупал прибор,
      – заявил Анатолий Пулавский.

      Как минимум три медицинские учреждения за последний год решили купить неинвазивный анализатор: Бобровицкая районная больница, первая детская больница Кропивницкого, Дарницкая поликлиника в Киеве. Трое главных врачей "поверили" в АМП, но пугает то, что их может стать больше. А потратили на это из государственного бюджета уже более полумиллиона гривен.

      Больше о чудодейственном анализаторе, который уже покупают больницы за государственные средства –смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Здоровье Расследования Министерство здравоохранения Украины Медицина Новости Харькова ЦРУ
      Источник: 24 канал
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