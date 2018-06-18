"Ананасы" из кабачков: необычный рецепт сезонной консервации

Необычные рецепты консервации заполонили сеть. Среди самых оригинальных – сладкие кабачки, которые смакуют, как ананасы.

С наступлением лета люди получают первый урожай. Поэтому украинские рынки изобилуют овощами и фруктами. Хозяйки сразу берутся за создание консерваций, которые прекрасно подойдут зимой. В то же время люди ищут оригинальные и необычные рецепты, которые могут удивить как гостей, так и семью.

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Для этого прекрасно подойдут консервированные сладкие кабачки, которые на вкус напоминают ананасы.



Рецепт консервированных сладких кабачков, которые напоминают вкус ананаса

Ингредиенты: 1 кг молодых кабачков, лимон и апельсин, 1 ч.л. ванильного сахара, 1 стакан сахара, 300 мл воды.

Как приготовить сладкие кабачки:

Перед приготовлением помойте кабачки и очистите от кожуры. Нарежьте овощ кружочками толщиной 1 сантиметр. Далее хозяйка выбирает свою форму кабачков: одни предпочитают классический вид ананаса, вырезая середину нарезанного кабачка чашечкой, другие – необычные формы (кубиков, сердечек, треугольников или звезд).

Лимон и апельсин обдайте кипятком, после чего очистите от кожуры. Выжмите из цитрусовых сок (из двух фруктов получится 100 – 130 мл), на дно стерилизованной банки выложите измельченную цедру лимона и апельсина. Насыпьте кабачки в банку. Для красоты можно выложить 2 – 3 кружка апельсина.

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После этого приступите к приготовлению сиропа для консервирования. В миске смешайте цитрусовый сок, ванильный сахар и обычный сахар. Доведите все до кипения, после чего залейте жидкостью кабачки. Не стоит заполнять банку доверху, ведь кабачок выделит свой сок.

Готовую консервацию поставьте стерилизоваться в воду. Для этого на дно кастрюли постелите полотенце и залейте водой. Поместите внутрь банки кастрюли. После начала кипения воды варите 10 – 15 минут. Закупорьте банку крышкой и переверните ее, укутав в полотенце.