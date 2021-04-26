В Днепре 24 апреля жестоко убили Анара Мамедова. Сначала СМИ сообщали, что он был наркодилером. Однако из нарушений у мужчины обнаружили только неуплату алиментов.

Анара Мамедова убил киллер возле ресторана "Артист" на Соборной площади. Сначала злоумышленник выстрелил в авто, а затем произвел несколько выстрелов в упор и в самого мужчину. Стрельба произошла среди бела дня.

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Кто мог убить Анара Мамедова

В день нападения большинство СМИ писали, что стреляли в одного из лидеров вооруженной преступной группировки "Мамедовски" из Кривого Рога. Эта банда занимается поставкой наркотиков дилерам. В нее входит примерно 50 человек, которых собрали братья Анар и Рамиз Мамедовы.



Анар и Рамиз Мамедовы / Фото "Обозреватель"

Однако, как заметил бывший советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк, Рамиз Мамедов сейчас жив. Поэтому, убитый оказался лишь полным тезкой криворожского наркобарона и не имеет к нему никакого отношения.

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После инцидента появились многочисленные новости про Анара Мамедова. В некоторых из них фигурирует его водительское удостоверение. Там указано, что мужчина является гражданином Азербайджана. Также известно, что он родился 8 декабря 1978 года.



Водительское удостоверение убитого Анара Мамедова / Фото "Страна"

Как сообщает "Информатор", об убитом есть информация в реестре судебных решений. Говорится о деле по уплате алиментов. По данным ресурса, суд при разводе мужчины определил ему сумму алиментов. Однако он почему-то их не платил, поэтому появился долг в почти 57 тысяч гривен.

Это дело в 2018 году рассматривал суд. Истец просил взыскать с Анара Мамедова пеню за неуплату алиментов. Она должна была быть 1% от суммы неуплаченных средств за каждый день просрочки. Также мужчина должен был заплатить все судебные издержки этого дела.

Суд проверил все расчеты и решил, что оставлять детей без помощи нельзя, поэтому Мамедов должен был заплатить немного больше чем 60 тысяч гривен. Впоследствии его лишили родительских прав.

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Что известно о вероятной бывшей жене

Также у убитого нашли техпаспорт автомобиля. Там было имя Оксана Мамедова. Оно совпадает с данными бывшей владелицы фирмы "МЕГА ТРЕЙД", которая занимается оптовой торговлей деталей для автомобилей.



Имя Оксаны Мамедовой можно увидеть в техпаспорте авто убитого / Фото "Страна"

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В момент нападения потерпевший был в автомобиле Toyota Land Cruiser.

Он выбежал из авто к трамвайной колеи, остановился, взялся за сердце и упал. После этого подбежал нападающий, выстрелил снова и убежал.

В результате инцидента 42-летний Анар Мамедов погиб. С ним в машине был ребенок, который не получил физических травм.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

В рамках этого расследования задержали трех граждан Азербайджана. У них изъяли оружие и патроны. По факту незаконного обращения с оружием открыли уголовные дела.

Впоследствии стало известно, что подозревают в нападении гражданина Азербайджана. Его сейчас объявили в розыск.

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