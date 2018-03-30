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Анастасия Приходько показала свою 8-летнюю дочь: фото

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Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Фото из Іnstagram

Украинская певица Анастасия Приходько поздравила дочь Нану с днем рождения. Девочке 30 марта исполнилось 8 лет.

Приходько написала милое поздравление в сети, назвав девочку своей королевой.

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"8 лет назад я стала мамой впервые! Хотела мальчика, потому что не знала, что я буду делать с девочкой! Когда Чипи появилась на свет, я поняла, что это моя королева, которую надо сделать самой счастливой в мире! С днем рождения", – написала певица.

Напомним, отцом дочери Приходько является грузинский бизнесмен Нури Кухилава. С ним она разошлась в 2013-м году, и в том же году вступила в брак с нынешним мужем Александром.

2 года назад Приходько стала мамой во второй раз – она родила сына Гордея.

Теги: Новости Украины LifeStyle Анастасия Приходько
Источник: 24 Канал
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