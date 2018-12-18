Анатолий Ломаченко – тренер года по версии Sports Illustrated

Американский спортивный журнал Sports Illustrated признал Анатолия Ломаченко лучшим тренером в боксе по итогам 2018 года.

Ломаченко является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику, которые в 2018 году завоевали немало титулов.

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Василий Ломаченко в 2018 году выиграл пояса WBA и WBO в легком весе, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и защитил это звание в бою с Тони Белью, а Александр Гвоздик стал полноценным чемпионом по версии WBC в полутяжелом весе.

Таким образом, украинцы собрали все награды издания Sports Illustrated в 2018 году. Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира в рейтинге Р4Р, Александр Усик – боксером года, а Анатолий Ломаченко – тренером года.

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