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      Анатолий Ломаченко – тренер года по версии Sports Illustrated

      20 Читати новину українською
      Анатолий Ломаченко
      Анатолий Ломаченко

      Американский спортивный журнал Sports Illustrated признал Анатолия Ломаченко лучшим тренером в боксе по итогам 2018 года.

      Ломаченко является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику, которые в 2018 году завоевали немало титулов.

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      Василий Ломаченко в 2018 году выиграл пояса WBA и WBO в легком весе, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и защитил это звание в бою с Тони Белью, а Александр Гвоздик стал полноценным чемпионом по версии WBC в полутяжелом весе.

      Таким образом, украинцы собрали все награды издания Sports Illustrated в 2018 году. Василий Ломаченко был признан лучшим боксером мира в рейтинге Р4Р, Александр Усик – боксером года, а Анатолий Ломаченко – тренером года.

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      Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс Александр Гвоздик Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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