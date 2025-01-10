Фигурант дела – Анатолий Сурков, уроженец Полтавы, женат, пенсионер и участник боевых действий, ранее не был осужден, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о деле

Отмечается, что 5 февраля 2022 года осужденный познакомился с двумя мужчинами в кафетерии. Между ними возник конфликт. Тогда полтавчанин пошел в ближайший магазин и купил 15-сантиметровый хозяйственный нож. Им он нанес три смертельных удара в туловище одного из знакомых. Второго мужчина тоже пытался убить, но он оказывал сопротивление, а потому получил легкие телесные повреждения.

Очевидцам конфликта удалось обезоружить злоумышленника. Ему распылили в лицо перцовый баллончик, а затем выбили из рук нож.

Сам осужденный отметил, что не помнит обстоятельств нападения и не может сказать, что именно толкнуло его на преступление. Он лишь вспомнил одну фразу, которую сказал ему погибший. "Старик, я давно за тобой наблюдаю, за твои прогулы тебе давно пора на кладбище", – так она звучала, по словам нападавшего.

Еще в начале расследования Сурков признал вину.

Это получилось спонтанно, в шоковом состоянии, очень быстро. Толкотня была и получилось, что получилось. Я свою вину признаю,

– сказал он.

Суд приговорил полтавчанина к 13 годам лишения свободы. Также он должен выплатить компенсацию сторонам дела в размере более 1 миллиона гривен.

К слову, суд также вынес приговор участникам банды, которая участвовала в убийстве семьи из Киева на Черниговщине в мае 2023 года.