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АНБ и Киберкомандование США объединят свои усилия в борьбе с российским вмешательством в выборы

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АНБ и Киберкомандование США будут совместно бороться с "российской угрозой" накануне выборов в Конгресс
АНБ и Киберкомандование США будут совместно бороться с "российской угрозой" накануне выборов в Конгресс / VOA News

Агентство национальной безопасности США и подразделение вооруженных сил США по делам кибервойны отныне будут координировать действия, чтобы противодействовать потенциальному российскому вмешательству в промежуточные выборы в Конгресс осенью этого года.

Об этом рассказал руководитель обоих этих организаций Пол Накасоне, передает The Washington Post.

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Попытка максимально нарастить усилия обоих ведомств совпала с моментом, когда президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что никакого вмешательство в американские выборы со стороны РФ не было.

Газета характеризует распоряжение Накасоне как "новейшую инициативу ведомств из сферы национальной безопасности, призванную бороться с российской агрессией при отсутствии прямых указаний Белого дома по этому поводу".

"Совместная группа Киберкомандования и АНБ сотрудничает с ФБР, ЦРУ и Министерством внутренней безопасности США. У каждого из этих ведомств есть своя инициатива по выявлению и сдерживанию российских операций влияния. Ведомства работают в рамках собственных полномочий, но отсутствие президентских указаний относительно урегулирования "российской угрозы" как национальной проблемы является препятствием для осуществления эффективных мер в борьбе с вмешательством РФ в демократические процессы в США", – говорится в статье.

Напомним, 13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 офицеров российских разведывательных служб во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Кибербезопасность Выборы в США
Источник: 24 Канал
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