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      Андреевскую церковь передают Константинополю: у Порошенко рассказали интересную деталь

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      Реконструкцию Андреевской церкви ускорят в связи с передачей Константинополю
      Реконструкцию Андреевской церкви ускорят в связи с передачей Константинополю / Фото из открытых источников

      Реконструкция Андреевской церкви, где разместится представительство Вселенского патриархата в Украине, будет ускорена.

      Об этом заявил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко на брифинге, передает "Интерфакс".

      Читайте также: Варфоломей отреагировал на передачу Константинополю Андреевской церкви

      Чиновник рассказал, что завершение реконструкции храма запланировано на 2020 год. Однако, по его словам, вероятно, все работы будут ускорены и закончены ранее.

      2020-й год это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных пределах, это будет ускорено. Главное, что принят соответствующий закон в Украине, о передаче в пользование, не в собственность, а в пользование, этой церкви Вселенскому патриархату,
      – сказал Павленко.

      Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

       

      ПЕРЕДАЧА АНДРЕЕВСКОЙ ЦЕРКВИ КОНСТАНТИНОПОЛЮ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Религия Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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