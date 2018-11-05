Андреевскую церковь передают Константинополю: у Порошенко рассказали интересную деталь

Реконструкция Андреевской церкви, где разместится представительство Вселенского патриархата в Украине, будет ускорена.

Об этом заявил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко на брифинге, передает "Интерфакс".

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Чиновник рассказал, что завершение реконструкции храма запланировано на 2020 год. Однако, по его словам, вероятно, все работы будут ускорены и закончены ранее.

2020-й год это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных пределах, это будет ускорено. Главное, что принят соответствующий закон в Украине, о передаче в пользование, не в собственность, а в пользование, этой церкви Вселенскому патриархату,

– сказал Павленко.

Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

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