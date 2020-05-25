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Андрей Богдан зарится на Киев: запасайтесь попкорном

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Выборы мэра Киева - почему Андрей Богдан может пойти в мэры ▷ 24tv.ua
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан / Офіс президента

Андрей Богдан готовится идти на выборы мэра Киева, чтобы сбить кандидата "Слуг народа", которого захочет поддержать глава ОП Андрей Ермак

Андрей Богдан, как известно, является близким другом и партнером известного киевского застройщика Андрея Ваврыша, и за время работы Богдана в ОП Ваврышу очень сильно повезло с получением целого ряда дорогостоящих строительных площадок. Чтобы получить еще больше, Богдан с Ваврышем были намерены сбить мэра Киева Виталия Кличко, и выдвинуть своего кандидата от "Слуг народа" на пост мэра Киева.

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Борьба за ухо Зеленского перешла в борьбу за Киев

Однако свои интересы среди застройщиков имеет также и другой приближенный к Зеленскому Андрей Ермак. И в борьбе за доступ к уху Зеленского Ермак одержал победу над Богданом, и теперь продвигает в качестве кандидата "Слуг народа" своего друга и партнера Николая Тищенко. Этот вариант поддерживает еще один друг президента Иван Баканов и его друг и партнер Александр Беляев.

Богдан и Ваврыш вынуждены бороться за Киев, иначе они потеряют многие площадки, добытые за время пребывания одного из партнеров в ОП. И они решили принять участие в игре, в надежде расторговать участие в выборах Богдана с одним из кандидатов.

Наиболее перспективный вариант для Богдана – договориться о союзе с Кличко. Богдан не может победить, но может нанести сокрушительный удар по рейтингу кандидата "Слуги народа" от Ермака. "Экс-глава Офиса Зеленского разоблачает кандидата Зеленского"!

А уж компромата Богдан знает о Ермаке и Тищенко немало, он будет ньюсмейкером, несомненно, и свои проценты Богдан отколет именно от рейтинга Слуг.

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Разоблачать и дискредитировать Богдан умеет превосходно. А в обмен Кличко может гарантировать Ваврышу неприкосновенность после выборов.

Конечно, как вариант – Зеленский лично займется выборами в Киев, и начнет договариваться с Богданом о ненападении. Но тут шансов гораздо меньше.

Автор: Юрий Бутусов
Теги: Владимир Зеленский Виталий Кличко Новости Украины Новости Киева Выборы мера Киева Николай Тищенко Андрей Ермак Андрей Богдан Новости политики Публикации
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