Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Nacional.

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Что известно о проживании Портнова в Испании

Журналисты отмечают, что в Испании есть большая украинская община, которая начала прибывать в 1990-х годах. После полномасштабного вторжения России в 2022 году количество украинцев в Испании стало намного больше, и сейчас составляет около 210 000 человек.

Вскоре после начала вторжения России была утверждена директива ЕС о временной защите, и именно под ее эгидой за последние два года в Испанию прибыло более 100 тысяч украинцев, что делает ее четвертым по величине местом назначения для украинских беженцев в Европе,

– сказал в комментарии изданию научный сотрудник Королевского института Элькано Хосе Пабло Мартинес.

В СМИ отмечают, что Андрей Портнов, как и многие другие недавно прибывшие украинцы, имел временный вид на жительство в Испании в течение года из-за "исключительных обстоятельств" в виде войны России против Украины, сообщили источники, близкие к расследованию дела об убийстве.

Интересно, что украинская община выразила шок по поводу преступления и новости, что Портнов жил в Испании, в богатом городе вблизи Мадрида.

Президент украинской общины в Испании Ютий Чопик заявил EFE, что следует провести расследование относительно причин пребывания Портнова в стране, особенно с учетом его антиевропейской риторики.

К слову, ранее СМИ писали, что Андрея Портнова в Мадриде 21 мая застрелили, вероятно, профессиональные киллеры. Сейчас нападавших разыскивают, само преступление может быть связано со сведением счетов или определенными политическими вопросами.