Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспресо". Эту информацию изданию предоставил информированный источник.
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Где в Киеве планируют похоронить Портнова
Как рассказал собеседник издания, похоронить Андрея Портнова могут на Зверинецком кладбище. В то же время рассматривали и Байковое кладбище.
Хотели на Байковом, но организаторам захоронения сказали, что "будет громкий скандал", и предложили на Зверинецком,
– отметил источник.
Сейчас официальной информации о том, действительно ли тело экс-советника Януковича вернут в Украину и похоронят ли его в Киеве – не было.
Что известно об убийстве Андрея Портнова
Андрея Портнова убили в Мадриде в Испании 21 мая. Инцидент произошел у ворот американской школы в элитном районе Посуэло, там было несколько выстрелов из огнестрельного оружия.
Сейчас нападавших ищут испанские правоохранители. По предварительным данным, их могло быть 2 или 3.
Впоследствии стало известно, что судья, ведущая дело об убийстве Портнова, приняла решение держать детали следствия в тайне. Сейчас мотив убийства остается неизвестным.