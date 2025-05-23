Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспресо". Эту информацию изданию предоставил информированный источник.

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Где в Киеве планируют похоронить Портнова

Как рассказал собеседник издания, похоронить Андрея Портнова могут на Зверинецком кладбище. В то же время рассматривали и Байковое кладбище.

Хотели на Байковом, но организаторам захоронения сказали, что "будет громкий скандал", и предложили на Зверинецком,

– отметил источник.

Сейчас официальной информации о том, действительно ли тело экс-советника Януковича вернут в Украину и похоронят ли его в Киеве – не было.

Что известно об убийстве Андрея Портнова