Стрелял профессионал: в СМИ раскрыли детали хода расследования по убийству Портнова

В Испании продолжается расследование убийства экс-советника Януковича Андрея Портнова. В полиции считают, что это было тщательно спланированное и заказное преступление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El País.

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Что говорят в испанской полиции о расследовании убийства

В полиции отметили, что нападение произошло утром 21 мая в районе Посуэло-де-Аларкон, где Андрей Портнов жил. Там же расположена американская школа, которую посещали его дети.

По данным следствия, злоумышленник поджидал жертву возле автомобиля и выпустил по экс-советнику Януковича по меньшей мере 9 пуль. На месте происшествия полиция обнаружила такое же количество гильз.

В министерстве внутренних дел Испании рассказали, что стрелок действовал профессионально. В частности, он использовал пистолет с глушителем, а также, предварительно, имел подготовленный заранее маршрут отхода.

Правоохранители не исключают вариант, что злоумышленник мог быть не один, а убийство тщательно организовали с привлечением сообщников и сменой транспорта для побега.

Испанская полиция до сих пор анализирует записи камер видеонаблюдения и изучает окружение экс-советника Януковича в стране.

Сейчас точные мотивы убийства правоохранителям неизвестны. Поиски подозреваемых в этом преступлении продолжаются.

Источники El País указывают, что основной версией гибели Портнова остается заказное убийство с политическим или экономическим мотивом.

Правоохранители также изучают международный контекст дела, ввиду того, что Портнов находился под санкциями США и упоминался в антикоррупционных расследованиях. Испанские следователи обратились за дополнительной информацией к украинским, а также, вероятно, других европейских органов.

К слову, ранее "Эспресо", со ссылкой на собственные источники сообщали, что Андрея Портнова планируют похоронить в Киеве. Для этого было выбрано Зверинецкое кладбище.