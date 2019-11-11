Андрей Балонь стал главой Кировоградской ОГА: об имуществе, скандалах и агитации за Порошенко

Бывший следователь, а затем заместитель председателя Херсонской ОГА Андрей Балонь официально стал руководителем Кировоградской областной государственной администрации. Что известно о топ-чиновнике – в материале 24 канала.

Соответствующий указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал 8 ноября, документ уже разместили на официальном сайте главы государства. Светлану Лобанову освободили от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА.

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Напомним, Кабмин еще 20 октября согласовал перечень кандидатур, предложенных президентом Зеленским на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации.

Андрей Балонь: коротко о новом председателе ОГА

Родился в Львовской области 1982 года. Окончил Национальный университет внутренних дел. Работал следователем на различных должностях во Львовской, Житомирской и Полтавской областях. Женат, имеет сына.

С мая 2017 года по апрель 2019 года был заместителем председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Другим заместителем Гордеева был Евгений Рищук, один из фигурантов дела о заказном нападении на активистку Екатерину Гандзюк, после которого она умерла в больнице.

Когда Балонь был заместителем начальника милиции Полтавщины, он попадал в скандал: в частности, нынишний председатель ОГА тогда убеждал, что его уволили с должности в милиции на основании сфабрикованных материалов служебного расследования.



Андрей Балонь / Фото "Херсонщина online"

Имущество

В декларации глава Кировоградской ОГА указал, что его жена владеет двумя квартирами:

► Первая – 83,6 квадратных метра в Дрогобыче Львовской области,

► Вторая – 96,3 квадратных метра в Киеве.

Кроме этого семья Балонь арендует квартиру площадью 130 квадратных метров в Херсоне. Также жена Балоня арендует Jaguar XF 2015 стоимостью в 770 тысяч гривен.

Доходы

По основному месту работы, в Херсонской ОГА с 1 января по 29 августа 2019 года Андрей Балонь получил около 388 тысяч гривен.

По совместительству:

– в Херсонском государственном университете как доцент кафедры отраслевого права получил еще почти 17 тысяч гривен;

– в Одесском государственном университете внутренних дел еще 13 тысяч гривен.

Также Андрей Балонь получил:

Более 70 тысяч гривен как проценты (жена – еще 41 тысячу).

За отчуждение движимого имущества – почти 745 тысяч гривен.

Деньги

Семья Балонь на банковских счетах имеет более 650 тысяч гривен, 7,4 тысячи евро и 64,6 тысяч долларов. Илона Балонь отдельно имеет 53,3 тысячи долларов и почти 300 тысяч гривен.

Андрей Балонь наличными сохраняет 153 тысячи гривен, а его жена – 18 тысяч гривен.

За Порошенко?

Илона Балонь владеет 33% корпоративных прав на компанию "Медиапивдень" стоимостью в 3 миллиона гривен. Интересно, что ООО "Медиапивдень" (так писали местные СМИ) накануне президентских выборов 2019 года наставила на территории Херсонской области сотню рекламных конструкции, на которых активно агитировала за кандидата Порошенко.