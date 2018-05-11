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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Андрей Данилко назвал своих фаворитов Евровидения-2018

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Андрей Данилко о Евровидении-2018
Андрей Данилко о Евровидении-2018

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко, который "зажег" сцену Евровидения-2007 в образе Верки Сердючки, поделился впечатлениями от полуфиналов и прокомментировал прогнозы букмекеров

Как известно, Андрей Данилко уже несколько лет подряд занимает кресло судьи на Национальном отборе Евровидения. Артист поддерживал MELOVIN'a на отборочном этапе и теперь, когда исполнитель будет иметь шанс одержать победу на песенном шоу, сообщают "Вести".

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По словам Андрея Данилко, MELOVIN заслуженно попал на Евровидение-2018 и достойно представляет Украину. Именно отечественного вокалиста продюсер считает самым ярким на конкурсе.

Выход в финал MELOVIN'а абсолютно заслуженный. Не зря на отборочных этапах я рвал себя на немецкий флаг и был единственным, кто за него тогда заступался. Я считаю, что второй полуфинал был сильнее, чем первый. Самое сильное выступление для меня, спокойное и уверенное – у Александра Рыбака, а эмоциональное и яркое – у MELOVIN'а,
– отметил Андрей Данилко.

Несмотря на то, что букмекеры не прогнозируют призовые места MELOVIN'у, Андрей Данилко уверен, что он может попасть в десятку лучших вокалистов Евровидения-2018. Преимуществом украинца является его нетипичная внешность и яркое выступление.

"У MELOVIN'а на этом конкурсе свое, абсолютно ни на кого не похожее лицо. Никакие Бейонсе-шмонсы, как у других. Думаю, что у него есть все шансы попасть в Топ-10, несмотря на то, что букмекеры очень низко его оценивали", – добавил Андрей Данилко.

Кроме этого, артист отметил, что букмекеры часто предпочитают конкурсантов, которые впоследствии надоедают аудитории. После полуфиналов их мнение кардинально меняется, а в последний момент они могут дать правдивые результаты своего анализа. Например Андрей Дданилко вспомнил ситуацию в 2017 году, когда Сальвадор Собрал не фигурировал в списках фаворитов Евровидения.

Напомним, что 12 мая состоится финал песенного конкурса Евровидение-2018. По прогнозам букмекеров, победу может получить конкурсантка с Кипра. Сейчас уже есть порядок выступлений участников конкурса. Украина, которую представляю певец MELOVIN, выступит первой.

Теги: Евровидение 2018 LifeStyle Музыка Евровидение
Источник: 24 Канал
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